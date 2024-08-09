Instagram'da görüntülenme sayısı yüzde 75 azaldı

Verilere göre Instagram’daki reklam içeriklerinin görüntülenme sayısı bir haftada yüzde 75 azalarak 4 milyardan 1 milyara geriledi. Bu durum reklamverenleri de etkiledi. 26-31 Temmuz tarihlerinde yüzde 41 ile en çok dijital reklam verilen platform olan Instagram’ın tercih edilme oranı 2-7 Ağustos tarihlerinde yüzde 14’e düştü. Bu süreçte reklam erenler tarafından YouTube, TikTok ve Facebook daha fazla tercih edildi.
|Platform
|26 – 31 Temmuz
|2 – 7 Ağustos
|41%
|14%
|YouTube
|25%
|35%
|TikTok
|12%
|17%
|8%
|16%
|Diğer
|13%
|18%
Gemius AdReal’in verilerine göre Instagram’da en çok reklam veren grup KOBİ’ler olarak belirlendi. Bu nedenle erişim yasağı küçük işletmeleri büyük ölçüde etkiledi.
Instagram yasağı KOBİ’leri daha çok etkiledi. Verilere göre Instagram’a en çok reklam veren grup KOBİ’ler. Erişim engeli küçük işletmeleri zor durumda bıraktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.