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Tam Boyutta Gör Türkiye’de 2 Ağustos’tan beri erişim yasağı bulunan Instagram’ın kullanıcı kaybı belli oldu. Gemius AdReal’in reklam verilerine göre Instagram’da görüntülenme sayısı yüzde 75 azaldı.

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Verilere göre Instagram’daki reklam içeriklerinin görüntülenme sayısı bir haftada yüzde 75 azalarak 4 milyardan 1 milyara geriledi. Bu durum reklamverenleri de etkiledi. 26-31 Temmuz tarihlerinde yüzde 41 ile en çok dijital reklam verilen platform olan Instagram’ın tercih edilme oranı 2-7 Ağustos tarihlerinde yüzde 14’e düştü. Bu süreçte reklam erenler tarafından YouTube, TikTok ve Facebook daha fazla tercih edildi.

Reklamverenlerin Sosyal Medya Platformlarını Tercih Oranı Platform 26 – 31 Temmuz 2 – 7 Ağustos Instagram 41% 14% YouTube 25% 35% TikTok 12% 17% Facebook 8% 16% Diğer 13% 18%

Gemius AdReal’in verilerine göre Instagram’da en çok reklam veren grup KOBİ’ler olarak belirlendi. Bu nedenle erişim yasağı küçük işletmeleri büyük ölçüde etkiledi.

Instagram yasağı KOBİ’leri daha çok etkiledi. Verilere göre Instagram’a en çok reklam veren grup KOBİ’ler. Erişim engeli küçük işletmeleri zor durumda bıraktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,

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Instagram'da görüntülenme sayısı yüzde 75 azaldı