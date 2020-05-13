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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ADATA Falcon serisi yeni SSD sürücüsünü duyurdu

    ADATA Falcon M.2-2280 SSD sürücüsü QLC NAND bellek modülleri ile 3100MB/s veri aktarım hızlarına ulaşıyor ve 1mm kalınlığında alüminyum ısı dağıtıcı plaka kullanıyor.
    2 gün
    1,7b
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    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    ADATA Falcon serisi yeni SSD sürücüsünü duyurdu
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    Depolama ürünleri sektörünün iddialı isimlerinden ADATA, yüksek performansa odaklanan ve profesyonelleri hedefleyen Falcon serisi yeni M.2-2280 SSD sürücüsünü resmiyete kavuşturdu.

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    ADATA Falcon M.2-2280 SSD özellikleri

    ADATA Falcon M.2-2280 SSD sürücüsü 3D NAND flash modülleri kullanıyor ancak teknik detaylarını vermiyor. Performansa bakarak firmanın QLC NAND bellek modüllerini kullandığı tahmin ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "2020 yılında 199 milyon 5G telefon satışı ön görülüyor"

    M.2-2280 formunda hazırlanan sürücü 3100MB/s okuma ve 1500MB/s yazma hızlarına ulaşabiliyor. 4K rastgele veri erişim performansında ise 180 000 IOPS seviyesine çıkabiliyor. Isınma olmaması için yongaların üzerine 1mm kalınlığında alüminyum bir ısı dağıtıcı plaka yerleştirilmiş.

    SSD sürücüsünde 256GB kapasiteli versiyon 150TB yazma ömrü, 512GB kapasiteli versiyon 300TB yazma ömrü, 1TB kapasiteli versiyon 600TB yazma ömrü ve 2TB kapasiteli versiyon 1200TB yazma ömrü sunuyor. Henüz ADATA Falcon M.2-2280 SSD için bir fiyat açıklanmadı.

    ADATA Falcon serisi yeni SSD sürücüsünü duyurdu
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    https://www.techpowerup.com/267028/adata-announces-the-falcon-m-2-nvme-pcie-gen-3-ssds Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 gün
    şu yazma ömürleri dolunca ne oluyor performans kaybı mı yoksa direk kullanılamaz hale mi geliyorlar? ve ne kadar sürede dolar bu 150, 300 TB ?
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    zero fear 2 gün
    Kronik sorunlu bu marka almayın aldırmayın.
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    Suvari96 (Erkan TÜRKSEV) 2 gün
    Üründen ziyade doların artmasını fırsat bilen satıcılara yönelik yorumum. Dolar 6 ? iken 198,?'ya aldığım Ssd' nşn şu an 315 ?'ye satılması. Kur %15 artmışken fiyatın %60 artmasının bir izahı yok. Bunların yağmacılardan farkı yok. Almayın, aldırmayın...
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    azizfikri 2 gün Suvari96
    Ellerinde gelse 500 liradan aşağı satmazlar.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 2 gün Suvari96
    Vergisi artıyor otomatik.Bugün 1 dolar 50 kuruşa bile düşse bu fiyatlar aynı kalır.
    Bu ülkede hiçbir şey ucuzlamazzzzz.Üstüne vergi bindirirler yine değişmez
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