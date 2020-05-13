ADATA Falcon serisi yeni SSD sürücüsünü duyurdu

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Depolama ürünleri sektörünün iddialı isimlerinden ADATA, yüksek performansa odaklanan ve profesyonelleri hedefleyen Falcon serisi yeni M.2-2280 SSD sürücüsünü resmiyete kavuşturdu.

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ADATA Falcon M.2-2280 SSD özellikleri

ADATA Falcon M.2-2280 SSD sürücüsü 3D NAND flash modülleri kullanıyor ancak teknik detaylarını vermiyor. Performansa bakarak firmanın QLC NAND bellek modüllerini kullandığı tahmin ediliyor.

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M.2-2280 formunda hazırlanan sürücü 3100MB/s okuma ve 1500MB/s yazma hızlarına ulaşabiliyor. 4K rastgele veri erişim performansında ise 180 000 IOPS seviyesine çıkabiliyor. Isınma olmaması için yongaların üzerine 1mm kalınlığında alüminyum bir ısı dağıtıcı plaka yerleştirilmiş.

SSD sürücüsünde 256GB kapasiteli versiyon 150TB yazma ömrü, 512GB kapasiteli versiyon 300TB yazma ömrü, 1TB kapasiteli versiyon 600TB yazma ömrü ve 2TB kapasiteli versiyon 1200TB yazma ömrü sunuyor. Henüz ADATA Falcon M.2-2280 SSD için bir fiyat açıklanmadı.

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https://www.techpowerup.com/267028/adata-announces-the-falcon-m-2-nvme-pcie-gen-3-ssds

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