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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Adobe CC erişimi koronavirüs nedeniyle öğrencilere ücretsiz yapılacak

    Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine gönderilen öğrenciler için Adobe Creative Cloud masa üstü uygulamalarına ücretsiz erişim hakkı sağlandı. Hak 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek.
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    Diğer Yazılım
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Adobe CC erişimi koronavirüs nedeniyle öğrencilere ücretsiz yapılacak
    Tam Boyutta Gör

    Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle sayısız ülkede öğretim kurumları tatil edildi ve öğrenciler evlerinden derslerini takip etmek zorunda kaldı. Yazılım devleri de bu mahrumiyet konusunda önemli adımlar atıyor.

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    Evden erişim

    Adobe yaptığı açıklamada Creative Cloud masa üstü uygulamalarına erişimi eğtim kurumu ortakları için ücretsiz hale geldiğini duyurdu. Ücretsiz erişim 31 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek. Eğer öncesinde bir iyileşme olur ve öğrenciler sınıflarına dönerse bu tarihte sonlandırılacak.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüse karşı Türk Işın Tedavisi"

    Global çapta başlayan program kapsamında Adobe’nin yüksek öğretim ve K-12 ortakları öğrencilerine ücretsiz olarak Creative Cloud Suite hesabı sağlayabilecekler. Öğrencilerin yanında eğitimcilerin de bu imkandan faydalanabileceği belirtiliyor.

    Ücretsiz CCS için Cihaz, Paylaşımlı Cihaz Lisansı ve Seri Numarası planlarından birisinin aktif olması gerekiyor. Konsol üzerinden Adobe, Federe ve İşletme kimliklerine ücretsiz erişim tanımlanabilecek.



    https://www.neowin.net/news/adobe-granting-creative-cloud-access-to-students-at-home-amidst-campus-closedowns Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    WB 6 gün en beğenilen
    Autodesk’in yaptigi gibi adobe’nin tum uygulamalari ogrenciler icin belirli sure de olsa kalici olarak ucretsiz olmali..
    Yanıtla +15
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    drjacob (... ) 6 gün
    AÖF öğrencileri oluyor mu ?
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ollivander 6 gün yeni yorumcu
    Öğrenciler de okumuyor ki şuan :)
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    WB 6 gün en beğenilen
    Autodesk’in yaptigi gibi adobe’nin tum uygulamalari ogrenciler icin belirli sure de olsa kalici olarak ucretsiz olmali..
    Yanıtla +15
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    drjacob (... ) 6 gün
    AÖF öğrencileri oluyor mu ?
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