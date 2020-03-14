Adobe CC erişimi koronavirüs nedeniyle öğrencilere ücretsiz yapılacak

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Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle sayısız ülkede öğretim kurumları tatil edildi ve öğrenciler evlerinden derslerini takip etmek zorunda kaldı. Yazılım devleri de bu mahrumiyet konusunda önemli adımlar atıyor.

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Evden erişim

Adobe yaptığı açıklamada Creative Cloud masa üstü uygulamalarına erişimi eğtim kurumu ortakları için ücretsiz hale geldiğini duyurdu. Ücretsiz erişim 31 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek. Eğer öncesinde bir iyileşme olur ve öğrenciler sınıflarına dönerse bu tarihte sonlandırılacak.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüse karşı Türk Işın Tedavisi"

Global çapta başlayan program kapsamında Adobe’nin yüksek öğretim ve K-12 ortakları öğrencilerine ücretsiz olarak Creative Cloud Suite hesabı sağlayabilecekler. Öğrencilerin yanında eğitimcilerin de bu imkandan faydalanabileceği belirtiliyor.

Ücretsiz CCS için Cihaz, Paylaşımlı Cihaz Lisansı ve Seri Numarası planlarından birisinin aktif olması gerekiyor. Konsol üzerinden Adobe, Federe ve İşletme kimliklerine ücretsiz erişim tanımlanabilecek.

https://www.neowin.net/news/adobe-granting-creative-cloud-access-to-students-at-home-amidst-campus-closedowns

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