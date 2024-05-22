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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 için PowerToys'a pano içeriğinizi yapay zekanın gücüyle anında yeni bir forma dönüştürebilen Gelişmiş Yapıştırma özelliği duyurdu. Windows işletim sisteminde kullanılmak üzere geliştirilmiş ileri düzey kullanıcılar için tasarlanmış yardımcı program PowerToys ile artık farklı dil kodunu farklı bir dil kodu olarak yapıştırmak mümkün.

Kopyalama ve yapıştırma daha önce bu kadar zeki olmadı

Özellikle geliştiriciler farklı bir dildeki kodu kopyalayıp çalıştıkları başka bir dile çeviriyorlar. Ancak yeni özellik ile hiçbir uğraş olmadan, sadece kopyalama ve yapıştırma yaparak işlem tamamlanacak.

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Gelişmiş Yapıştırma özelliği PowerToys'un 0.81 sürümünde yer alıyor. Bu özelliği etkinleştirmek için Win+Shift+V kısayolunu kullanabilirsiniz. Etkinleştirmeyi tamamladıktan sonra düz metin, markdown ve JSON dahil olmak üzere yapıştırma dönüştürme seçeneklerini sunan Gelişmiş Yapıştırma metin penceresini kullanabiliyorsunuz.

Tam Boyutta Gör Bu işlemlerin ardından kopyaladığınız metni istediğiniz forma dönüştürebileceğiniz istem penceresi karşınıza çıkıyor. Burada ister düz metin olarak, isterseniz markdown veya JSON dahil olmak üzere çeşitli dönüştürme seçeneklerini kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kopyalanan metni özetleyen, farklı dile çevirebilen, koda dönüştürebilen veya stilini değiştiren gibi birtakım yapay zeka özelliği de kullanılabilir. Tüm bu işlevleri kullanmak ne yazık ki bazı önkoşullara bağlı. İşlevlere erişim için PowerToys'a bir OpenAI API anahtarı eklemeniz gerekiyor.

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Windows’a yapay zekalı kopyalama ve yapıştırma özelliği geldi