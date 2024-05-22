Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows’a yapay zekalı kopyalama ve yapıştırma özelliği geldi

    Microsoft, panonuzdaki metni gereken herhangi bir biçime akıllıca yapıştırmanızı sağlayan yapay zekalı PowerToys Gelişmiş Yapıştırma aracını kullanıma sunduğunu açıkladı.
    Windows’a yapay zekalı kopyalama ve yapıştırma özelliği geldi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 için PowerToys'a pano içeriğinizi yapay zekanın gücüyle anında yeni bir forma dönüştürebilen Gelişmiş Yapıştırma özelliği duyurdu. Windows işletim sisteminde kullanılmak üzere geliştirilmiş ileri düzey kullanıcılar için tasarlanmış yardımcı program PowerToys ile artık farklı dil kodunu farklı bir dil kodu olarak yapıştırmak mümkün.

    Kopyalama ve yapıştırma daha önce bu kadar zeki olmadı

    Windows’a yapay zekalı kopyalama ve yapıştırma özelliği geldi
    Özellikle geliştiriciler farklı bir dildeki kodu kopyalayıp çalıştıkları başka bir dile çeviriyorlar. Ancak yeni özellik ile hiçbir uğraş olmadan, sadece kopyalama ve yapıştırma yaparak işlem tamamlanacak.

    Gelişmiş Yapıştırma özelliği PowerToys'un 0.81 sürümünde yer alıyor. Bu özelliği etkinleştirmek için Win+Shift+V kısayolunu kullanabilirsiniz. Etkinleştirmeyi tamamladıktan sonra düz metin, markdown ve JSON dahil olmak üzere yapıştırma dönüştürme seçeneklerini sunan Gelişmiş Yapıştırma metin penceresini kullanabiliyorsunuz.

    Windows’a yapay zekalı kopyalama ve yapıştırma özelliği geldi Tam Boyutta Gör
    Bu işlemlerin ardından kopyaladığınız metni istediğiniz forma dönüştürebileceğiniz istem penceresi karşınıza çıkıyor. Burada ister düz metin olarak, isterseniz markdown veya JSON dahil olmak üzere çeşitli dönüştürme seçeneklerini kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kopyalanan metni özetleyen, farklı dile çevirebilen, koda dönüştürebilen veya stilini değiştiren gibi birtakım yapay zeka özelliği de kullanılabilir. Tüm bu işlevleri kullanmak ne yazık ki bazı önkoşullara bağlı. İşlevlere erişim için PowerToys'a bir OpenAI API anahtarı eklemeniz gerekiyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    youtube mp3 dönüştürücü forum dil okulu ile amerika"ya gitmek ekşi istanbuldan bursa"ya arabayla en ucuz nasıl gidilir süzme sayaç hesaplama plaka takası nasıl yapılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 12
    Xiaomi Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız