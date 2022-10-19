Adobe Photoshop yapay zeka tabanlı yeni özelliklerle güncellendi

Tam Boyutta Gör Adobe firması Photoshop grafik tasarım programının en son versiyonuna eklenen yeni özellikleri açıkladı. PC, iPad ve web sürümünden bahsediyoruz. Şirket Nesne Seçme aracının ve nöral filtrelerin çalışmasını iyileştirmenin yanı sıra web sürümünün ve iPad uygulamasının yeteneklerini genişletti.

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Adobe son derece kullanışlı bir özellik olan Nesne Seçme aracını daha da iyi hale getirdi. Yeni güncelleme ile birlikte artık gökyüzü, binalar, su, bitkiler ve zemin türleri gibi karmaşık nesneleri hatta dağları, kaldırımları ve sokakları bile algılayabiliyor. Ayrıca nesne seçimini içeriğe uygun dolgu ile birleştiren yeni bir tek tıklamayla silme ve doldurma kısayolu (Shift + Delete) var.

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Yapay zeka destekli fotoğraf restorasyon filtresi

Adobe bildiğiniz üzere 2020'de cildi pürüzsüzleştirme, yüz ifadelerini değiştirme ve ünlü sanat eserlerinin stillerini aktarma da dahil olmak üzere görüntülerde hızlıca önemli değişiklikler yapılmasına olanak sağlayan nöral filtreleri tanıtmıştı.

Şirket Photoshop'un yeni sürümüne eski veya yıpranmış fotoğrafları onarabilen yeni bir filtre ekledi. Makine öğrenme algoritmalarını temel alan bu özellik fotoğraflardaki çizikleri ve diğer küçük kusurları algılayıp düzeltebiliyor. Eski aile fotoğraflarınızı veya taranmış basılı materyalleri restore etmenize yardımcı olabilir.

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iPad sürümüne daha fazla masaüstü aracı geldi

Photoshop'un iPad sürümüne daha fazla masaüstü aracı eklendi. Artık tek bir tıklamayla görüntünün arka planını kaldırabilir veya içeriğe uygun dolgu gerçekleştirebilirsiniz. Portre fotoğrafları için özne seçimi özelliğinde iyileştirmeler yapıldı ve tek dokunuşla ton, kontrast ve renk düzeltme araçları eklendi.

Tam Boyutta Gör Adobe, Photoshop web sürümünün yeteneklerini genişletmek için hala çalıştığını söylüyor. Geçen yıl kullanıma sunulan bu versiyon henüz sınırlı beta aşamasında, ancak şirket tarayıcı tabanlı uygulamaya Nesne Seçme, Arka Planı Kaldırma, Adobe Camera Raw düzenlemeleri ve İçeriğe Uygun Dolgu gibi araçlar eklemeyi planlıyor.

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