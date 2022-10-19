Adobe Photoshop yapay zeka tabanlı yeni özelliklerle güncellendi

- Yapay zeka destekli fotoğraf restorasyon filtresi
- iPad sürümüne daha fazla masaüstü aracı geldi
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Adobe son derece kullanışlı bir özellik olan Nesne Seçme aracını daha da iyi hale getirdi. Yeni güncelleme ile birlikte artık gökyüzü, binalar, su, bitkiler ve zemin türleri gibi karmaşık nesneleri hatta dağları, kaldırımları ve sokakları bile algılayabiliyor. Ayrıca nesne seçimini içeriğe uygun dolgu ile birleştiren yeni bir tek tıklamayla silme ve doldurma kısayolu (Shift + Delete) var.
Yapay zeka destekli fotoğraf restorasyon filtresi
Adobe bildiğiniz üzere 2020'de cildi pürüzsüzleştirme, yüz ifadelerini değiştirme ve ünlü sanat eserlerinin stillerini aktarma da dahil olmak üzere görüntülerde hızlıca önemli değişiklikler yapılmasına olanak sağlayan nöral filtreleri tanıtmıştı.
Şirket Photoshop'un yeni sürümüne eski veya yıpranmış fotoğrafları onarabilen yeni bir filtre ekledi. Makine öğrenme algoritmalarını temel alan bu özellik fotoğraflardaki çizikleri ve diğer küçük kusurları algılayıp düzeltebiliyor. Eski aile fotoğraflarınızı veya taranmış basılı materyalleri restore etmenize yardımcı olabilir.
iPad sürümüne daha fazla masaüstü aracı geldi
Photoshop'un iPad sürümüne daha fazla masaüstü aracı eklendi. Artık tek bir tıklamayla görüntünün arka planını kaldırabilir veya içeriğe uygun dolgu gerçekleştirebilirsiniz. Portre fotoğrafları için özne seçimi özelliğinde iyileştirmeler yapıldı ve tek dokunuşla ton, kontrast ve renk düzeltme araçları eklendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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