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    Adobe Photoshop yapay zeka tabanlı yeni özelliklerle güncellendi

    Adobe'nin yıllık tasarım ve teknoloji konferansı kapsamında yazılım serisinin çoğunu güncelledi. Popüler grafik tasarım programı Photoshop yeni ve kullanışlı birçok özellik kazandı.
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    Adobe Photoshop yapay zeka tabanlı yeni özelliklerle güncellendi Tam Boyutta Gör
    Adobe firması Photoshop grafik tasarım programının en son versiyonuna eklenen yeni özellikleri açıkladı. PC, iPad ve web sürümünden bahsediyoruz. Şirket Nesne Seçme aracının ve nöral filtrelerin çalışmasını iyileştirmenin yanı sıra web sürümünün ve iPad uygulamasının yeteneklerini genişletti.

    Adobe son derece kullanışlı bir özellik olan Nesne Seçme aracını daha da iyi hale getirdi. Yeni güncelleme ile birlikte artık gökyüzü, binalar, su, bitkiler ve zemin türleri gibi karmaşık nesneleri hatta dağları, kaldırımları ve sokakları bile algılayabiliyor. Ayrıca nesne seçimini içeriğe uygun dolgu ile birleştiren yeni bir tek tıklamayla silme ve doldurma kısayolu (Shift + Delete) var.

    Adobe Photoshop yapay zeka tabanlı yeni özelliklerle güncellendi Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka destekli fotoğraf restorasyon filtresi

    Adobe bildiğiniz üzere 2020'de cildi pürüzsüzleştirme, yüz ifadelerini değiştirme ve ünlü sanat eserlerinin stillerini aktarma da dahil olmak üzere görüntülerde hızlıca önemli değişiklikler yapılmasına olanak sağlayan nöral filtreleri tanıtmıştı.

    Şirket Photoshop'un yeni sürümüne eski veya yıpranmış fotoğrafları onarabilen yeni bir filtre ekledi. Makine öğrenme algoritmalarını temel alan bu özellik fotoğraflardaki çizikleri ve diğer küçük kusurları algılayıp düzeltebiliyor. Eski aile fotoğraflarınızı veya taranmış basılı materyalleri restore etmenize yardımcı olabilir.

    Adobe Photoshop yapay zeka tabanlı yeni özelliklerle güncellendi Tam Boyutta Gör

    iPad sürümüne daha fazla masaüstü aracı geldi

    Photoshop'un iPad sürümüne daha fazla masaüstü aracı eklendi. Artık tek bir tıklamayla görüntünün arka planını kaldırabilir veya içeriğe uygun dolgu gerçekleştirebilirsiniz. Portre fotoğrafları için özne seçimi özelliğinde iyileştirmeler yapıldı ve tek dokunuşla ton, kontrast ve renk düzeltme araçları eklendi.

    Adobe Photoshop yapay zeka tabanlı yeni özelliklerle güncellendi Tam Boyutta Gör
    Adobe, Photoshop web sürümünün yeteneklerini genişletmek için hala çalıştığını söylüyor. Geçen yıl kullanıma sunulan bu versiyon henüz sınırlı beta aşamasında, ancak şirket tarayıcı tabanlı uygulamaya Nesne Seçme, Arka Planı Kaldırma, Adobe Camera Raw düzenlemeleri ve İçeriğe Uygun Dolgu gibi araçlar eklemeyi planlıyor.
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