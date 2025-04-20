AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (20 Nisan 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Yapay zeka dünyasında bu hafta bilindik yapay zeka uygulamalarının daha da geliştiği bir hafta oldu. OpenAI, ChatGPT'yi daha da geliştirecek yeni yapay zeka modellerini tanıtırken; Microsoft, Google, xAI, Anthropic de kendi yapay zekalarına yeni özellikler ekledi. Öte yandan Çin çıkışlı Kuaishou, metinden yola çıkarak etkileyici videolar üretebilen Kling AI 2.0 modeliyle bu hafta adından epey söz ettirdi. İşte yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan haberleri:

OpenAI Yeni Yapay Zeka Modellerini Tanıttı

Tam Boyutta Gör OpenAI, GPT-4o'nun halefi olan GPT-4.1'i tanıttı. Şirket, şimdilik sadece geliştiricilere sunulan GPT-4.1’in hemen her açıdan GPT-4o’dan daha üstün olduğunu, özellikle kodlama ve talimatları takip etme konusunda büyük gelişmeler sağladığını söylüyor.

Standart GPT-4.1'in yanı sıra GPT-4.1 Mini ve GPT-4.1 Nano adını taşıyan iki daha küçük versiyonu da piyasaya çıktı: Mini modeli, önceki sürümde olduğu gibi geliştiriciler için daha uygun maliyetli bir seçenek sunarken, Nano modeli OpenAI’nin bugüne kadarki en küçük, en hızlı ve en ucuz modeli olarak ön plana çıkıyor.

Şirket bu hafta sadece GPT-4.1 model ailesini tanıtmakla kalmadı, aynı zamanda görsellerle düşünebilen o3 ve o4-mini modellerini de yayınladı. Görüntüleri doğrudan düşünce zincirlerine entegre edebilen bu modeller, ChatGPT'nin daha da gelişmesini sağlayacak.

Kling AI 2.0, Yapay Zeka ile Video Üretiminde Çıtayı Yukarı Çekti

Metinden yola çıkarak görsel ve video üretebilen üretken AI (generative AI) modelleri, hızla gelişmeye devam ediyor. Bu hafta tanıtılan Kling AI 2.0, bu alanda ne kadar mesafe kat edildiğini gözler önüne serildi. King AI 2.0 kullanılarak üretilen etkileyici videolar, bu hafta sosyal medyada epey ses getirdi.

Çin merkezli Kuaishou tarafından geliştirilen Kling AI 2.0, öncülünden daha geniş bir hareket yelpazesini destekliyor ve sahne kontrolünde daha ince ayarlar sunuyor. Diğer yandan özellikle komutlara uyum konusunda ciddi bir ilerleme kaydedilmiş. Model verilen metin komutlarını daha doğru yorumlama ve bu komutları görsel içeriğe dönüştürme konusunda önceki sürüme kıyasla çok daha başarılı.

Microsoft, Copilot'a Yeni Özellikler Eklemeye Devam Ediyor

Microsoft, yapay zeka destekli asistanı Copilot’un en yeni özelliği olan Copilot Vision’ı Edge tarayıcısında ücretsiz olarak kullanıma sundu. Özelliği etkinleştiren kullanıcılar, Copilot'a sesli komutlar verebiliyor. Copilot da o sırada ekranda açık olan içerikleri yorumlayarak sorulara cevap veriyor. Tabii bu Copilot'un Edge'de açık olan ekranınızı görebileceği anlamına geliyor.

Copilot Vision’ın tam sistem entegrasyonu ise şimdilik sadece Copilot Pro abonelerine sunuluyor. Pro aboneler, Vision’ı yalnızca Edge tarayıcısında değil, Photoshop gibi uygulamalarda veya Minecraft gibi oyunlarda da kullanabiliyor.

Tam Boyutta Gör Bu hafta Copilot cephesinde yaşanan bir diğer gelişme de Copilot'un tıpkı bir insan gibi uygulamalarla ve web siteleriyle etkileşime geçen “bilgisayar kullanımı” özelliğinin Copilot Studio'ya eklenmesi oldu. Copilot'un AI ajanı, menüleri seçebiliyor, butonlara tıklayabiliyor, hatta ekran üzerindeki metin kutularına veri girişi yapabiliyor. Üstelik bunları tamamen otonom olarak yapabiliyor.

Microsoft, bu ayın başlarında tüketici odaklı Copilot platformuna da “Actions” adını verdiği benzer bir özellik eklemişti.

Gemini 2.5 Flash Yayınlandı

GPT ve Grok gibi rakiplerini gölgede bırakan Gemini 2.5 ile yapay zeka alanında çıtayı yükselten Google, bu hafta da Gemini 2.5 Flash'ı yayınladı. Şimdilik sadece Google AI Studio üzerinden erişilebilen Gemini 2.5 Flash, adındaki Flash ibaresinden de anlaşılacağı üzere Gemini 2.5'un daha kompakt ve daha hızlı bir versiyonu. Standart model derinlemesine akıl yürütme ve karmaşık görevleri anlama gibi alanlarda fark yaratırken, Flash versiyonu ise hızıyla ve çok daha düşük maliyetli olmasıyla dikkat çekiyor. Öyle ki Gemini 2.5 Flash, verimlilik konusunda şu anda piyasadaki en iyi yapay zeka olabilir.

Gemini'a Veo 2 ile Video Üretme Özelliği Eklendi

ChatGPT'ye eklenen görsel üretme kabiliyetlerinin büyük ilgi görmesi, diğer şirketlerin de bu alanda vites yükseltmesini sağladı. Nitekim bu hafta Google da kendi chatbot'u Gemini'a kısa videolar üretme yeteneği ekledi. Gemini artık Veo 2 modelini kullanarak kısa videolar üretebiliyor. Ne var ki bu özellik şimdilik sınırlı sayıda kullanıcıya sunuldu. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla Gemini Advanced abonesine ulaşacak.

Veo 2, metin girdilerini analiz ederek kısa video klipler oluşturan bir yapay zeka modeli. Kullanıcılar yalnızca sahneyi tarif eden bir metin giriyor ve model, bu tanıma uygun şekilde video karelerini oluşturuyor.

Grok'a Hafıza Özelliği Geldi

Tam Boyutta Gör OpenAI'dan sonra xAI da kendi chatbot'una önceki konuşmaları hatırlama ve bunlara referansta bulunma yetisi ekledi. Yeni hafıza sistemi sayesinde Grok, kullanıcılarla yaptığı önceki konuşmaları hatırlayabiliyor ve bu doğrultuda daha kişiselleştirilmiş yanıtlar sunabiliyor. Örneğin, daha önce belirttiğiniz bir tercih ya da ilgi alanınız, Grok’un size özel önerilerde bulunmasını sağlıyor. Tabii bu durum, botla yeterince etkileşim kurmanız halinde mümkün hale geliyor. Örneğin “bir daha emoji kullanma” gibi bir talepte bulunduğunuzda Grok bunu aklında tutuyor ve sonraki konuşmalarda bu emojiyi kullanmamaya özen gösteriyor.

Çin'den Etkileyici Bir Video Üretme Aracı Daha Geldi

Bu hafta video tarafında öne çıkan yapay zeka Kling 2.0 AI olsa da aslında ByteDance'ten de etkileyici bir video üretme aracı geldi. Seaweed adını taşıyan bu yeni yapay zeka, metinden ve görselden yola çıkarak 20 saniyeye kadar video üretebiliyor. Seaweed, 7 milyar parametreye sahip görece küçük bir model olmasına rağmen Sora, Kling 1.6, Google Veo gibi çok daha büyük modellerden daha iyi sonuçlar veriyor. TikTok'un arkasındaki şirket olan ByteDance, Seaweed ile piyasadaki en verimli üretken modellerden birini geliştirmiş gibi görünüyor.

Anthropic, Claude'a Sesli Konuşma Özelliği Ekliyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka konusunda OpenAI ile neredeyse kafa kafaya ilerleyen Anthropic, giderek daha da popüler hâle gelen büyük dil modeli Claude'a sesli konuşma özelliği ekliyor. Bu yeni güncellemeden sonra kullanıcılar Claude ile sesli sohbetler gerçekleştirebilecekler. İlk aşamada sadece İngilizce dilini destekleyecek olan sesli asistanda üç farklı ses modu bulunacak: Airy, Mellow ve Buttery. Kullanıcılar, farklı seslere ve tonlamalara sahip bu üç ses arasından istediklerini seçip kullanabilecekler.

Nvidia'nın Çin'e Satış Yapması Giderek Zorlaşıyor

Tam Boyutta Gör ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı Nvidia'yı zor durumda bırakmaya devam ediyor. En gelişmiş GPU'larını Çin'e satmasına yasak getirilmesi üzerine H20 adlı görece daha zayıf bir model geliştiren Nvidia, artık bu GPU'ları da Çin'e istediği gibi satamayacak. ABD H20 ve dengi çiplerin satışını hepten yasaklamadı ama bu GPU'ların satışı için lisans zorunluluğu getirdi. Yani Nvidia artık H20'leri de istediği gibi satamayacak. Şirket, bu kararın kendilerini 5.5 milyar dolar zarara uğratacağını belirtiyor.

ChatGPT Yakında Kod Yazma Konusunda Sınıf Atlayabilir

Bu hafta yayınladığı yeni modellerinde kod yazma özelliklerinin daha da geliştiğine dikkat çeken OpenAI, önümüzdeki dönemde bu alanda daha da iddialı hâle gelebilmek için kesenin ağzını açtı. Şirket, yapay zeka ile kodlama konusunda dikkat çekici işler ortaya koyan Windsurf'ü 3 milyar dolar karşılığında satın almaya hazırlanıyor. Wiindsurf'ün satın alınması, ChatGPT'nin kod yazma konusunda sınıf atlamasına yardımcı olabilir.

OpenAI Kendi Sosyal Medya Platformuyla X'e Rakip Olabilir

Elon Musk ile OpenAI arasındaki savaşta çok yakında yeni bir cephe daha açılabilir. Bu hafta gelen haberlere göre OpenAI, X ve Meta'ya rakip olacak yeni bir sosyal ağ üzerinde çalışıyor. Hatta ilk prototipin hazır olduğu ve şirket içinde test edilmeye başlandığı söyleniyor. Gelen ilk bilgilere bakılırsa OpenAI bu sosyal ağa kullanıcı çekebilmek için GPT'nin görsel üretme yeteneklerini kullanmayı planlıyor. Studio Ghibli esintili görsellerin X'te büyük ilgi görmesi, bu özelliğin bir sosyal medya platformu için epey kullanışlı olabileceğini gösteriyor.

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa

Google , Android kullanıcılarını sevindirecek önemli bir karar aldı. Şirketin yapay zeka destekli asistanı Gemini ’ın kamera veya ekrandaki görüntüleri canlı olarak görüp değerlendirmesini sağlayan Gemini Live özelliği, tüm Android kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulacak.

, Android kullanıcılarını sevindirecek önemli bir karar aldı. Şirketin yapay zeka destekli asistanı ’ın kamera veya ekrandaki görüntüleri canlı olarak görüp değerlendirmesini sağlayan özelliği, tüm Android kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulacak. Çin çıkışlı DeepSeek , ABD'de yasaklanma riskiyle karşı karşıya. Trump yönetiminin DeepSeek'i radarına aldığı ve ABD'de tamamen yasaklayabieceği konuşuluyor. Bu yasak hayata geçirilirse, DeepSeek önemli bir pazarı kaybetmiş olacak.

, ABD'de yasaklanma riskiyle karşı karşıya. Trump yönetiminin DeepSeek'i radarına aldığı ve ABD'de tamamen yasaklayabieceği konuşuluyor. Bu yasak hayata geçirilirse, DeepSeek önemli bir pazarı kaybetmiş olacak. Nvidia , AI dünyasının kas gücü olan Blackwell çiplerini ABD’de üretmeye başladı.

, AI dünyasının kas gücü olan Blackwell çiplerini ABD’de üretmeye başladı. Stanford Üniversitesi tarafından yayımlanan 2025 AI Index raporu , Türkiye’nin ve diğer ülkelerin yapay zeka karnesini ortaya koydu. Raporun detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

, Türkiye’nin ve diğer ülkelerin yapay zeka karnesini ortaya koydu. Raporun detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. Meta , sahibi olduğu Facebook, WhatsApp, Instagram, Threads, Messenger gibi uygulamalarda Apple Intelligence özelliklerinin kullanılmasını engelledi. iPhone sahipleri bu uygulamaları kullanırken Apple'ın yapay zekasından destek alamayacak.

, sahibi olduğu Facebook, WhatsApp, Instagram, Threads, Messenger gibi uygulamalarda özelliklerinin kullanılmasını engelledi. iPhone sahipleri bu uygulamaları kullanırken Apple'ın yapay zekasından destek alamayacak. Çin'in önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden Xpeng , otonom sürüş için kendi çipini kullanmaya başlıyor. Şirketin kendi geliştirdiği yapay zeka çipi Turing, 2025’in ikinci çeyreğinde seri üretime geçecek.

, otonom sürüş için kendi çipini kullanmaya başlıyor. Şirketin kendi geliştirdiği yapay zeka çipi Turing, 2025’in ikinci çeyreğinde seri üretime geçecek. Google’ın geliştirdiği yeni büyük dil modeli DolphinGemma, bilim insanlarının yunusların nasıl iletişim kurduğunu incelemesine yardımcı olacak — ve belki de ne söylediklerini anlamamızı sağlayacak. Konuyla ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

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