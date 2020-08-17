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    AeroSeeder hava aracı; örtü bitkisi ekimini kolaylaştırıyor

    AeroSeeder adındaki Drone modeli taşıdığı 18kg ağırlığındaki tohum ile 40 hektarlık bir alanı yaklaşık 8 saatte tamamlayabiliyor. Böylece ana ekine zarar vermeden tohumlama yapıyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AeroSeeder hava aracı; örtü bitkisi ekimini kolaylaştırıyor
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    Günlük hayatın artık her alanında karşımıza çıkan Drone teknolojisinin en verimli kullanıldığı alanlardan birisi belki de tarım. Bugün verimli bir tarım stratejisi için Drone teknolojisi olmazsa olmaz haline geldi. Her geçen gün tarıma olan katkısı da gelişiyor.

    AeroSeeder nedir?

    Drone teknolojisi aslında uzun zamandır tarım alanında kullanılıyor. Ekinlerin ilaçlanması veya kontrol edilmesi gibi pek çok işlem Drone ile yapılıyor ve verim oldukça artıyor. Belirli senaryolarda tohum serpme işini de Drone’lar yapıyor.

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    AeroSeeder adıyla geliştirilen Drone modeli çiftçilere örtü bitkisi serpme işinde yardımcı oluyor. Toprağın korunması ve yabancı bitkilerin kontrolü için ekilen örtü bitkisi normalde ana ekin sonrasında serpiliyor. Bununla birlikte çiftçiler ana ekinin araçlardan zarar görmemesi için örtü ekiminde farklı yöntemler bulmak zorunda kalıyor. Bazı bölgelerde tarım uçakları toplu bir şekilde çiftçilerin tarlalarına örtü bitkisi tohumları serpiyor ancak bu uçağı da uzun süre beklemek gerekiyor.

    AeroSeeder modeli 8 pervaneli bir Drone ve 18kg tohum taşıyabiliyor. 35km/s hıza ulaşabilen Drone 8 saatlik bir süre içerisinde 40 hektar alanı tohumlayabiliyor. Önceden haritalanmış bir tarla üzerinde sensörlerini kullanarak otomatik olarak uçuyor ve serpme yapıyor. Sonrasında kalkış noktasına tekrar geri dönüyor. Eğer tohum veya batarya bittiği için geri dönmek zorunda kalırsa takviye yaptıktan sonra bıraktığı yerden geri başlıyor. AeroSeeder hali hazırda test süreçlerine devam ediyor ve henüz satış bilgisi mevcut değil.



    https://newatlas.com/drones/aeroseeder-drone-cover-crops/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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