AFAD açıkladı: Depremin olası bir tsunami tehlikesi bulunmuyor

"Tsunami tehlikesi bulunmuyor"
Twitter üzerinden yapılan açıklamada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.
Ayrıca AFAD Başkanı Yunus Sezer: ''Şu ana kadar 105 artçı deprem söz konusu. 2824 yıkılan bina ihbarı alındı. Hem havadan hem karadan deprem bölgesine sevkiyat var. Hayatını kaybeden vatandaş sayısı 1014.'' açıklamasında bulundu.
Aktarılan bilgilere göre Türkiye'nin 10 ilinde hissedilen depremin ardından sabah saatlerinde İtalya'da tsunami alarmı verildi. Ancak kısa bir süre sonra İtalya, uyarı seviyesini azaltarak tsunami alarmının tamamen kaldırıldığını açıkladı. Tüm ülke genelindeki vatandaşlarımızın resmi kaynakları takip etmesini ve uyarıları dikkate almalarını tavsiye ediyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?