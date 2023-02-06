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    AFAD açıkladı: Depremin olası bir tsunami tehlikesi bulunmuyor

    AFAD, ülkemizde meydana gelen ve şiddetli yıkıma neden olan deprem sonrası sosyal medya platformlarında paylaşılan ''Tsunami olabilir'' iddialarına yanıt verdi. İşte AFAD'dan yapılan açıklama
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    AFAD açıkladı: Depremin olası bir tsunami tehlikesi bulunmuyor
    Türkiye’de Kahramanmaraş dahil olmak üzere 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki deprem sonrası sosyal medyada paylaşılan Tsunami iddialarına AFAD’dan yanıt geldi. Tüm Türkiye an itibariyle bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine yoğunlaşırken, deprem kaynaklı olası bir tsunami tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. 

    "Tsunami tehlikesi bulunmuyor"

    Twitter üzerinden yapılan açıklamada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

    Ayrıca AFAD Başkanı Yunus Sezer: ''Şu ana kadar 105 artçı deprem söz konusu. 2824 yıkılan bina ihbarı alındı. Hem havadan hem karadan deprem bölgesine sevkiyat var. Hayatını kaybeden vatandaş sayısı 1014.'' açıklamasında bulundu.

    Aktarılan bilgilere göre Türkiye'nin 10 ilinde hissedilen depremin ardından sabah saatlerinde İtalya'da tsunami alarmı verildi. Ancak kısa bir süre sonra İtalya, uyarı seviyesini azaltarak tsunami alarmının tamamen kaldırıldığını açıkladı. Tüm ülke genelindeki vatandaşlarımızın resmi kaynakları takip etmesini ve uyarıları dikkate almalarını tavsiye ediyoruz. 

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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