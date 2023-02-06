AFAD uyardı: Deprem sonrasında yapılmaması gerekenler

AFAD, vatandaşların sosyal medya platformları başta olmak üzere çeşitli mecralarda bilerek ya da bilmeden paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.
Deprem sonrasında yapılmaması gerekenler
AFAD, deprem hakkında bilgilendirici basın bülteni dışında vatandaşların deprem sonrasında kesinlikle yapmaması gerekenleri de paylaştı:
- Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemeli.
- Haberleşme kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımlarıyla sürdürülmeli.
- Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçınılmalı!
- Telefon görüşmeleri olabildiğince kısa tutulmalı.
- Yollar, bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri ve acil yardım araçları için boş bırakılmalı.
AFAD Acil Çağrı mobil uygulaması indirilmeli
AFAD Acil Çağrı mobil uygulaması, afetzedenin telefonunun şarjı bitse bile konum bilgileri aracılığıyla yardım ulaştırılmasını sağlıyor. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, tüm operatörler bölgedeki vatandaşlara ücretsiz konuşma, sms ve internet tanımladığından uygulamanın internet gerektiren özellikleri de kullanılabiliyor.
Afad Acil Çağrı Business Ücretsiz 23,7 MB
https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.icisleri.afadBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?