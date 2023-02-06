AFAD uyardı: Deprem sonrasında yapılmaması gerekenler

Tam Boyutta Gör AFAD’ın açıklamasına göre, Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgede 6’nın üzerinde 3, 5’in üzerinde 14, 4’ün üzerinde 34 olmak üzere toplam 66 artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildiği bildirildi.

AFAD, vatandaşların sosyal medya platformları başta olmak üzere çeşitli mecralarda bilerek ya da bilmeden paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

AFAD hayati uyarı bildirimi nedir? Nasıl açılıp kapatılır? 2 ay önce eklendi

Deprem sonrasında yapılmaması gerekenler

AFAD, deprem hakkında bilgilendirici basın bülteni dışında vatandaşların deprem sonrasında kesinlikle yapmaması gerekenleri de paylaştı:

Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemeli.

Haberleşme kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımlarıyla sürdürülmeli.

Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçınılmalı!

Telefon görüşmeleri olabildiğince kısa tutulmalı.

Yollar, bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri ve acil yardım araçları için boş bırakılmalı.

AFAD Acil Çağrı mobil uygulaması indirilmeli

AFAD Acil Çağrı mobil uygulaması, afetzedenin telefonunun şarjı bitse bile konum bilgileri aracılığıyla yardım ulaştırılmasını sağlıyor. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, tüm operatörler bölgedeki vatandaşlara ücretsiz konuşma, sms ve internet tanımladığından uygulamanın internet gerektiren özellikleri de kullanılabiliyor.

Afad Acil Çağr‪ı‬ Business Ücretsiz 23,7 MB

https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.icisleri.afad

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.