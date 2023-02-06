Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AFAD uyardı: Deprem sonrasında yapılmaması gerekenler

    Türkiye bugün deprem ile uyandı. Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem 10 ili vurdu. Yardım çalışmaları sürerken AFAD, vatandaşları uyardı.
    Oy Ver
    afad deprem sonrasında yapılmaması gerekenler Tam Boyutta Gör
    AFAD’ın açıklamasına göre, Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgede 6’nın üzerinde 3, 5’in üzerinde 14, 4’ün üzerinde 34 olmak üzere toplam 66 artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildiği bildirildi.

    AFAD, vatandaşların sosyal medya platformları başta olmak üzere çeşitli mecralarda bilerek ya da bilmeden paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

    Deprem sonrasında yapılmaması gerekenler

    AFAD, deprem hakkında bilgilendirici basın bülteni dışında vatandaşların deprem sonrasında kesinlikle yapmaması gerekenleri de paylaştı:

    • Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemeli.
    • Haberleşme kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımlarıyla sürdürülmeli.
    • Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçınılmalı!
    • Telefon görüşmeleri olabildiğince kısa tutulmalı.
    • Yollar, bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri ve acil yardım araçları için boş bırakılmalı.

    AFAD Acil Çağrı mobil uygulaması indirilmeli

    AFAD Acil Çağrı mobil uygulaması, afetzedenin telefonunun şarjı bitse bile konum bilgileri aracılığıyla yardım ulaştırılmasını sağlıyor. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, tüm operatörler bölgedeki vatandaşlara ücretsiz konuşma, sms ve internet tanımladığından uygulamanın internet gerektiren özellikleri de kullanılabiliyor.

    Afad Acil Çağr‪ı‬ Afad Acil Çağr‪ı‬ Afad Acil Çağr‪ı‬ Afad Acil Çağr‪ı‬ Business Ücretsiz 23,7 MB

    https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.icisleri.afad

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11
    Realme C11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız