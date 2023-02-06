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    Deprem sonrası operatörler ücretsiz konuşma tanımladı ve kapasite artırımına gitti

    Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, Türkiye’de yaşanan 7.4 şiddetindeki deprem sonrasında açıklama yaptı. Tüm operatörler bölgeye ücretsiz konuşma ve internet paketi tanımladı.
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    Deprem sonrası operatörler ücretsiz konuşma tanımladı Tam Boyutta Gör
    Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. En büyüğü 6.6 olmak üzere Kahramanmaraş’ta ve çevre illerde 66 artçı deprem meydana geldi. Bölgede çok sayıda göçüğün olduğu bildirilmekte. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ise etkilenen tüm bölgeleri ilgilendiren açıklamalar yayınladı.

    Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'dan acil iletişim hamlesi

    Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, etkilenen tüm bölgelerde ücretsiz internet ve konuşma paketi tanımladı. Operatörler mobil baz istasyonlar ile aynı zamanda bölgede kapasite artırımına gitti. Ancak kısıtlı hizmet veren bölgelerin de olduğunun da altı çiziliyor. Zira bölgedeki yüksek şiddetli deprem ve artçı depremler enerji altyapısını da olumsuz etkiledi. Yaşanan elektrik kesintisi, iletişimi de olumsuz etkilemekte.

    Türk Telekom: Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle büyük üzüntü içindeyiz. Deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yüklenmiştir. İletişime kapalı olan müşterilerimizin mobil, internet ve sabit hatları görüşmeye açılmıştır. Bölgede bulunan tüm ankesörlerimiz üzerinden ücretsiz görüşme yapılabilir. Ülkemize geçmiş olsun.

    Turkcell: Kahramanmaraş ve çevre illerimizde meydana gelen depremden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Depremden yoğun olarak etkilenen bölgedeki müşterilerimizin hatlarına acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlamaları yapılmaktadır.

    Bazı bölgelerde deprem nedeniyle, elektrik kesintilerine bağlı olarak kısıtlı kapasiteyle hizmet veren sahalarımız bulunmaktadır. Bölgede altyapımız ile ilgili olarak, olası problemlere müdahale etmek üzerek ekiplerimiz yönlendirilmiştir. Bu süreçte depremin etkilediği bölgelerdeki bütün müşterilerimize hizmet verebilmek üzere, çağrı merkezlerinde özel tedbirler alınmıştır. Yaşanan felaketi en az can kaybı ve hasarla atlatmayı temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Türkiye.

    Vodafone: Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremden dolayı derin üzüntü duyduk. Afet bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, sms ve internet tanımlanmaktadır. Geçmiş olsun Türkiye.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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