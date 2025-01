Disney, Agatha All Along'u devam ettirmeyi planlıyor

Tam Boyutta Gör Son dönemde çıkan Marvel işleri, özellikle de Disney+ dizileri hayal kırıklığı yarattığı için pek çok kişi Agatha All Along'a da şüpheyle yaklaşıyordu. Ancak dizi beklentilerin üstünde bir performans sergiledi. Tüm Marvel hayranlarına hitap etmese de kendi hayran kitlesini yaratmayı başaran dizi, izleyici sayısını her bölüm biraz daha arttırırken, izleyenlerden de genel olarak olumlu yorumlar aldı.

Agatha All Along'un çıkmadan önce oluşan kötü algıyı kırarak beklentilerin üzerinde bir performans sergilemesi, yeni sezonların önünü açmış gibi görünüyor.

Agatha All Along 2. Sezonuyla Devam Edebilir

Agatha All Along normalde bir mini diz olarak izleyicilere sunulmuştu. Nitekim Disney+'a girince dizinin detaylarında "bir Marvel mini dizisi" yazıyordu. Ancak Disney diziyi devam ettirme niyetinde olsa gerek ki şimdi bunları değiştirmeye başladı. Disney+'taki Agatha All Along bölümleri artık 1. sezon olarak listeleniyor.

Diğer yandan Disney dizinin ödül sezonundaki kategorisini de değiştirdi. Normalde Agatha All Along bir mini dizi olarak değerlendirmeye sunulmuştu. Ne var ki Disney geçtiğimiz günlerde, Agatha All Along'un bir mini dizi değil komedi dizisi olarak değerlendirilmeye alınması için başvuruda bulundu.

Bu iki gelişmeyi üst üste koyduğumuzda anlıyoruz ki Disney Agatha All Along'u devam ettirme niyetinde. Yavaştan ayyuka çıkmaya başlayan bu durumun yakında resmi olarak da açıklanması bekleniyor.

