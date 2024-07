Marvel'ın yeni dizisi Agatha All Along'un fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör Marvel, son dönemde yaşadığı sorunlar sebebiyle izleyicilere sunduğu film ve dizilerinin sayısını azaltmış olsa da zaman zaman yeni içerikler sunmaya devam ediyor. Son olarak Echo dizisini yayınlayan Marvel Studios, bu yaz Deadpool & Wolverine filmini sinemaseverlerin beğenisine sunacak. Sonbaharda ise yeni Marvel dizisi Agatha All Along izleyici ile buluşacak.

Agatha All Along, ilk olarak WandaVision dizisinde izleyicilerin karşısına çıkan Agatha Harkness karakterine odaklanıyor. Son derece güçlü bir cadı olan Agatha, Scarlet Witch tarafından hapsedildiği yerden bir genç tarafından kurtarılıyor. Eski gücünü yitirmiş olan Agatha, bu genç ile birlikte bir yolculuğa atılıyor. Agatha All Along'dan yayınlanan ilk fragman, dizinin ton olarak WandaVision ile benzer sularda yüzeceğini gösteriyor.

Agatha All Along, 18 Eylül'de Yayınlanacak

Kathryn Hahn'ın Agatha Harkness rolünü yinelediği dizinin oyuncu kadrosunda Joe Locke, Aubrey Plaza, Sasheer Zamata, Maria Dizzia, Paul Adelstein ve Patti LuPone gibi isimler rol alıyor. Diziden MCU'dan tanınmış bir karakterin boy gösterip göstermeyeceği bilinmiyor ama bu noktada bu pek ihtimal dâhlinde görünmüyor.

Dokuz bölümlük bir mini dizi olan Agatha All Along'un ilk iki bölümü 18 Eylül'de yayınlanacak. Geri kalan yedi bölüm ise Disney+'ta haftalık olarak yayınlanacak.

