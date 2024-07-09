Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Marvel'ın yeni dizisi Agatha All Along'un fragmanı yayınlandı

    Bu sonbaharda izleyici ile buluşacak olan yeni Marvel dizisi Agatha All Along'dan ilk fragman yayınlandı. Dizi, WandaVision'dan tanıdığımız Agatha Harkness karakterine odaklanıyor.
    Agatha All Along'dan ilk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Marvel, son dönemde yaşadığı sorunlar sebebiyle izleyicilere sunduğu film ve dizilerinin sayısını azaltmış olsa da zaman zaman yeni içerikler sunmaya devam ediyor. Son olarak Echo dizisini yayınlayan Marvel Studios, bu yaz Deadpool & Wolverine filmini sinemaseverlerin beğenisine sunacak. Sonbaharda ise yeni Marvel dizisi Agatha All Along izleyici ile buluşacak.

    Agatha All Along, ilk olarak WandaVision dizisinde izleyicilerin karşısına çıkan Agatha Harkness karakterine odaklanıyor. Son derece güçlü bir cadı olan Agatha, Scarlet Witch tarafından hapsedildiği yerden bir genç tarafından kurtarılıyor. Eski gücünü yitirmiş olan Agatha, bu genç ile birlikte bir yolculuğa atılıyor. Agatha All Along'dan yayınlanan ilk fragman, dizinin ton olarak WandaVision ile benzer sularda yüzeceğini gösteriyor.

    Agatha All Along, 18 Eylül'de Yayınlanacak

    Kathryn Hahn'ın Agatha Harkness rolünü yinelediği dizinin oyuncu kadrosunda Joe Locke, Aubrey Plaza, Sasheer Zamata, Maria Dizzia, Paul Adelstein ve Patti LuPone gibi isimler rol alıyor. Diziden MCU'dan tanınmış bir karakterin boy gösterip göstermeyeceği bilinmiyor ama bu noktada bu pek ihtimal dâhlinde görünmüyor.

    Dokuz bölümlük bir mini dizi olan Agatha All Along'un ilk iki bölümü 18 Eylül'de yayınlanacak. Geri kalan yedi bölüm ise Disney+'ta haftalık olarak yayınlanacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.6 dizel jetta alınır mı opel grandland yorumları suzuki swift yorum nikotin zehirlenmesi nasıl geçer ayt fen kaç ayda biter

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B13VFK-1018TR
    MSI KATANA 17 B13VFK-1018TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız