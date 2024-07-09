Marvel'ın yeni dizisi Agatha All Along'un fragmanı yayınlandı

Agatha All Along, ilk olarak WandaVision dizisinde izleyicilerin karşısına çıkan Agatha Harkness karakterine odaklanıyor. Son derece güçlü bir cadı olan Agatha, Scarlet Witch tarafından hapsedildiği yerden bir genç tarafından kurtarılıyor. Eski gücünü yitirmiş olan Agatha, bu genç ile birlikte bir yolculuğa atılıyor. Agatha All Along'dan yayınlanan ilk fragman, dizinin ton olarak WandaVision ile benzer sularda yüzeceğini gösteriyor.
Agatha All Along, 18 Eylül'de Yayınlanacak
Kathryn Hahn'ın Agatha Harkness rolünü yinelediği dizinin oyuncu kadrosunda Joe Locke, Aubrey Plaza, Sasheer Zamata, Maria Dizzia, Paul Adelstein ve Patti LuPone gibi isimler rol alıyor. Diziden MCU'dan tanınmış bir karakterin boy gösterip göstermeyeceği bilinmiyor ama bu noktada bu pek ihtimal dâhlinde görünmüyor.
Dokuz bölümlük bir mini dizi olan Agatha All Along'un ilk iki bölümü 18 Eylül'de yayınlanacak. Geri kalan yedi bölüm ise Disney+'ta haftalık olarak yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.