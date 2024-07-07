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    Anlık Bildirim

    Netflix, Horizon dizisini rafa kaldırdı

    Son yılların sevilen oyun serilerinden olan Horizon'ın büyük bütçeli dizi uyarlaması rafa kaldırıldı. Netflix, bir süredir hazırlık aşamasında olan projenin fişini çekti.
    Horizon'ın dizi uyarlaması iptal oldu Tam Boyutta Gör
    Bir süredir hazırlık aşamasında olan oyun uyarlamalarından biri de Netflix çatısı altında hazırlanan Horizon dizisiydi. 2017 yılında Horizon: Zero Dawn ile başlayıp 2022 yılında Forbidden West ile devam eden bu popüler oyun serisinin dizi uyarlamasını, The Umbrella Academy dizisinin başındaki isim olan Steve Blackman hazırlıyordu.

    Bu Netflix dizisinin, büyük bir bütçeyle hayata geçirilen, dikkat çekici bir uyarlama olması bekleniyordu. Ancak The Umbrella Academy setinde çalışan bazı kişilerin Blackman'ı zorbalık ve sözlü tacizle suçlaması, bu planları alt üst etti.

    Steve Blackman'a Yöneltilen Suçlamalar Horizon Dizisini Rafa Kaldırttı

    Steve Blackman'a yöneltilen suçlamaları gündeme taşıyan yayın olan Rolling Stone, şimdi Blackman'ın hazırlık aşamasındaki pek çok projesinin rafa kaldırıldığını söylüyor. Bu projelerin başında ise Netflix çatısı altında hazırlanan Horizon dizisi geliyor.

    Bir süredir hazırlık aşamasında olan Horizon dizisinin böyle bir sebepten ötürü rafa kaldırılmış olması, ileride başka bir ekiple yeniden ele alınma ihtimalini akıllara getiriyor. Ancak bugün için dizinin hazırlık süreci tamamen durdurulmuş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ahmbtr155 5 gün önce

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    Halilcv 1 hafta önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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