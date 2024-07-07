Netflix, Horizon dizisini rafa kaldırdı

Bu Netflix dizisinin, büyük bir bütçeyle hayata geçirilen, dikkat çekici bir uyarlama olması bekleniyordu. Ancak The Umbrella Academy setinde çalışan bazı kişilerin Blackman'ı zorbalık ve sözlü tacizle suçlaması, bu planları alt üst etti.
Steve Blackman'a Yöneltilen Suçlamalar Horizon Dizisini Rafa Kaldırttı
Steve Blackman'a yöneltilen suçlamaları gündeme taşıyan yayın olan Rolling Stone, şimdi Blackman'ın hazırlık aşamasındaki pek çok projesinin rafa kaldırıldığını söylüyor. Bu projelerin başında ise Netflix çatısı altında hazırlanan Horizon dizisi geliyor.
Bir süredir hazırlık aşamasında olan Horizon dizisinin böyle bir sebepten ötürü rafa kaldırılmış olması, ileride başka bir ekiple yeniden ele alınma ihtimalini akıllara getiriyor. Ancak bugün için dizinin hazırlık süreci tamamen durdurulmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://t.me/hamster_kombat_boT/start?startapp=kentId431794451
https://t.me/pandastic_bot?start=REFTRZ1954 Bedava Dolar Kazan Binance onaylı
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.