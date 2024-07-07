Netflix, Horizon dizisini rafa kaldırdı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bir süredir hazırlık aşamasında olan oyun uyarlamalarından biri de Netflix çatısı altında hazırlanan Horizon dizisiydi. 2017 yılında Horizon: Zero Dawn ile başlayıp 2022 yılında Forbidden West ile devam eden bu popüler oyun serisinin dizi uyarlamasını, The Umbrella Academy dizisinin başındaki isim olan Steve Blackman hazırlıyordu.

Bu Netflix dizisinin, büyük bir bütçeyle hayata geçirilen, dikkat çekici bir uyarlama olması bekleniyordu. Ancak The Umbrella Academy setinde çalışan bazı kişilerin Blackman'ı zorbalık ve sözlü tacizle suçlaması, bu planları alt üst etti.

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Steve Blackman'a Yöneltilen Suçlamalar Horizon Dizisini Rafa Kaldırttı

Steve Blackman'a yöneltilen suçlamaları gündeme taşıyan yayın olan Rolling Stone, şimdi Blackman'ın hazırlık aşamasındaki pek çok projesinin rafa kaldırıldığını söylüyor. Bu projelerin başında ise Netflix çatısı altında hazırlanan Horizon dizisi geliyor.

Bir süredir hazırlık aşamasında olan Horizon dizisinin böyle bir sebepten ötürü rafa kaldırılmış olması, ileride başka bir ekiple yeniden ele alınma ihtimalini akıllara getiriyor. Ancak bugün için dizinin hazırlık süreci tamamen durdurulmuş durumda.

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