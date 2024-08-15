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    Age of Empires Mobile çıkış tarihi duyuruldu

    Microsoft, bir dönemin efsane strateji oyunu Age of Empires'ı mobil platforma taşıyor. Popüler gerçek zamanlı strateji oyunu, iOS ve Android cihazlar için çıkış yapacak.

    Microsoft, hit strateji oyunu serisi Age of Empires’ın mobil versiyonunu bekleyenler için müjdeyi verdi. Age of Empires Mobile, 17 Ekim’de iOS ve Android platformuna çıkış yapacak.

    Age of Empires Mobile 17 Ekim'de çıkış yapacak

    Microsoft, Age of Empires mobil sürümün çıkış tarihini duyurmakla kalmadı, oyunun neler sunacağına ilişkin kısa bilgi ve tanıtım videosu paylaştı.

    Mobil versiyon, Age of Empires ailesinden ve orijinal seriden ikonik öğeler içeren birden fazla tek oyunculu mod sunacak. Oyuncular, çarpıcı medeniyetler, imparatorluk şehirleri ve tarihi figürler içeren hareketli, gerçekçi ortaçağ dünyasında imparatorluklarını kuracak, sürükleyici savaşlara katılacak, gerçekçi ve etkileşimli arazi ve hava koşullarıyla karşılaşacak.

    Oyunun ana geliştiricisi Timi Studios, PC veya Xbox Age of Empires oyunlarında normalde bulunmayan savaş öncesi özelliklerin yanı sıra 1’e 1 savaşlar için destek olacağını söyledi.

    2024, Age of Empires serisi için büyük bir yıl olacak gibi görünüyor. Çok yakında spin-off oyunu Age of Mythology, Steam ve Xbox platformları üzerinden PC için Age of Mythology: Retold olarak büyük bir remake alacak. Oyun, 4 Eylül'de yayınlanacak ancak Premium Sürümünü satın alanlar oyuna yedi gün önceden erişebilecek. Ayrıca ilk günden Xbox Game Pass abonelerine açılacak.

    Age of Empires Mobile Age of Empires Mobile Age of Empires Mobile Age of Empires Mobile Games Ücretsiz 985,6 MB

    Age of Empires Mobile Age of Empires Mobile Age of Empires Mobile Age of Empires Mobile Level Infinite Strateji

    Kaynakça https://www.neowin.net/news/age-of-empires-mobile-will-officially-launch-on-october-17-on-ios-and-android/ https://www.aoemobile.com/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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