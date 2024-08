Age of Empires Mobile çıkış tarihi duyuruldu

Microsoft, hit strateji oyunu serisi Age of Empires’ın mobil versiyonunu bekleyenler için müjdeyi verdi. Age of Empires Mobile, 17 Ekim’de iOS ve Android platformuna çıkış yapacak.

Microsoft, Age of Empires mobil sürümün çıkış tarihini duyurmakla kalmadı, oyunun neler sunacağına ilişkin kısa bilgi ve tanıtım videosu paylaştı.

Mobil versiyon, Age of Empires ailesinden ve orijinal seriden ikonik öğeler içeren birden fazla tek oyunculu mod sunacak. Oyuncular, çarpıcı medeniyetler, imparatorluk şehirleri ve tarihi figürler içeren hareketli, gerçekçi ortaçağ dünyasında imparatorluklarını kuracak, sürükleyici savaşlara katılacak, gerçekçi ve etkileşimli arazi ve hava koşullarıyla karşılaşacak.

Oyunun ana geliştiricisi Timi Studios, PC veya Xbox Age of Empires oyunlarında normalde bulunmayan savaş öncesi özelliklerin yanı sıra 1’e 1 savaşlar için destek olacağını söyledi.

2024, Age of Empires serisi için büyük bir yıl olacak gibi görünüyor. Çok yakında spin-off oyunu Age of Mythology, Steam ve Xbox platformları üzerinden PC için Age of Mythology: Retold olarak büyük bir remake alacak. Oyun, 4 Eylül'de yayınlanacak ancak Premium Sürümünü satın alanlar oyuna yedi gün önceden erişebilecek. Ayrıca ilk günden Xbox Game Pass abonelerine açılacak.

