Age of Empires Mobile çıkış tarihi duyuruldu

Microsoft, hit strateji oyunu serisi Age of Empires’ın mobil versiyonunu bekleyenler için müjdeyi verdi. Age of Empires Mobile, 17 Ekim’de iOS ve Android platformuna çıkış yapacak.
Age of Empires Mobile 17 Ekim'de çıkış yapacak
Microsoft, Age of Empires mobil sürümün çıkış tarihini duyurmakla kalmadı, oyunun neler sunacağına ilişkin kısa bilgi ve tanıtım videosu paylaştı.
Mobil versiyon, Age of Empires ailesinden ve orijinal seriden ikonik öğeler içeren birden fazla tek oyunculu mod sunacak. Oyuncular, çarpıcı medeniyetler, imparatorluk şehirleri ve tarihi figürler içeren hareketli, gerçekçi ortaçağ dünyasında imparatorluklarını kuracak, sürükleyici savaşlara katılacak, gerçekçi ve etkileşimli arazi ve hava koşullarıyla karşılaşacak.
Oyunun ana geliştiricisi Timi Studios, PC veya Xbox Age of Empires oyunlarında normalde bulunmayan savaş öncesi özelliklerin yanı sıra 1’e 1 savaşlar için destek olacağını söyledi.
2024, Age of Empires serisi için büyük bir yıl olacak gibi görünüyor. Çok yakında spin-off oyunu Age of Mythology, Steam ve Xbox platformları üzerinden PC için Age of Mythology: Retold olarak büyük bir remake alacak. Oyun, 4 Eylül'de yayınlanacak ancak Premium Sürümünü satın alanlar oyuna yedi gün önceden erişebilecek. Ayrıca ilk günden Xbox Game Pass abonelerine açılacak.
Age of Empires Mobile Games Ücretsiz 985,6 MB
Age of Empires Mobile Level Infinite StratejiKaynakça https://www.neowin.net/news/age-of-empires-mobile-will-officially-launch-on-october-17-on-ios-and-android/ https://www.aoemobile.com/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.