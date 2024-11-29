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    Tesla, Optimus robotu için geliştirilmiş yeni elin videosunu yayınladı

    Tesla, Optimus insansı robotu için yeni ve geliştirilmiş bir el tanıttı. Uzaktan atılan tenis topunu yakalayabilen elin hareketleri, insan eline oldukça benziyor.
    Tesla, Optimus robotu için geliştirilmiş yeni eli gösterdi Tam Boyutta Gör
    Tesla, Optimus insansı robotu için yeni ve geliştirilmiş bir el tanıttı. Uzaktan atılan tenis topunu yakalayabilen elin hareketleri, insan eline oldukça benziyor.

    Elde 22 serbestlik derecesi bulunuyor

    Yeni elin, çok daha gerçekçi ve tıpkı bir insan eli gibi tendonlara sahip. Tesla, elde 22 serbestlik derecesi ve bilekte ve ön kolda 3 serbestlik derecesi olduğunu belirtiyor. Ancak demo videodaki robotun otonom çalışmadığını, uzaktan kontrol edildiğini belirtelim. Yine de robotun topu yakalayışı ve el bencerisi insana oldukça benzediği için etkileyici görünüyor.

    Optimus programının başkanı Milan Kovac, robot için kısa vadede neler gerçekleştireceğini şöyle açıklıyor: "Yıl sonuna kadar bitirilmesi gereken bazı işler var. Özellikle genişletilmiş dokunsal algılama entegrasyonu (önceki elden çok daha fazla yüzey kaplaması), tendonlar aracılığıyla çok daha ince kontroller ve ön koldan biraz ağırlık azaltma konusunda çalışıyoruz. Tüm aktüatörler ön kola taşındığı için bu durum ağırlığı artırdı. Dokunsal algılamayı çok fazla etkilemeden parmaklar ve acuç içi üzerinde yeterli yumuşaklık/esneklik sağlamak ve aynı zamanda koruyucu bir katman eklemek büyük bir zorluk oluşturuyor."

    Tesla, programı geliştirmeye devam ederken fabrikasında bazı Optimus robotlarını kullandığını söylüyor. İnsansı robotların kazandığı yeni beceriler, yapay zekanın gelişimiyle birleştiğinde gelecekte fabrikalarda çok daha sıklıkla kullanılacağını göreceğimiz şüphesiz.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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