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    Google, OpenAI o1’e rakip olan kendi “düşünen” yapay zekasını duyurdu

    Google, OpenAI’ın gelişmiş o1 yapay zeka modeline rakip olacak kendi “düşünebilen” ve “akıl yürütebilen” yapay zekası Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental’i duyurdu.
    Google, OpenAI o1 rakibi kendi “düşünen” yapay zekasını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Google, yapay zeka dünyasında bir adım öne geçmek için yeni bir “düşünebilen” yapay zeka modeli tanıttı. Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental adı verilen bu model, şu an deneysel bir aşamada olsa da dikkat çekici özelliklere sahip. Teknoloji devinin bu yeni modeli, OpenAI’ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı o1’e rakip olarak konumlanıyor.

    Google'dan o1'e yanıt geldi

    Google’ın yapay zeka prototip platformu AI Studio’da kullanıma sunulan model, “çok modlu anlama, muhakeme ve kodlama” konularında en iyilerden biri olarak tanımlanıyor. Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental, programlama, matematik ve fizik gibi karmaşık problemlere çözüm üretmede firmanın diğer modellerinden çok daha yetenekli.

    Google DeepMind'ın baş bilim insanı Jeff Dean, kendi paylaşımında Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental'ın “muhakemesini güçlendirmek için düşünceleri kullanmak üzere eğitildiğini” söyledi. Model, geleneksel yapay zekalardan farklı olarak, bir soruya yanıt vermeden önce duraklayıp, ilgili birden fazla senaryoyu göz önünde bulunduruyor ve muhakeme sürecini açıklıyor. Bu süreç sonunda en doğru yanıtı özetlemeyi amaçlıyor. Ancak bazı durumlarda modelin yanlış cevaplar verdiği de gözlemlenmiş.

    Google, OpenAI o1 rakibi kendi “düşünen” yapay zekasını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Örneğin, “strawberry” kelimesinde kaç tane “R” harfi olduğu sorulduğunda modelin verdiği “iki” cevabı, henüz geliştirilmesi gereken noktaların olduğuna ve bunlara her ne kadar “düşünen” desek de esasında birer olasılık robotu olduklarına işaret ediyor. Bu sorun, yapay zekaların nasıl çalıştığıyla ilgili.

    Öte yandan muhakeme modelleri, yapay zekaların kendi kendini doğrulama mekanizmasıyla çalışmasını sağlıyor. Bu özellik, yapay zekaların sıkça düştüğü hataları önlemeyi amaçlıyor. Örneğin, yanlış bilgi üretme veya bağlamı yanlış anlama gibi sorunlar bu modellerde azaltılıyor. Ancak bu yeniliklerin bir bedeli var. Muhakeme modelleri, çözüme ulaşmak için daha fazla işlem gücü gerektirdiğinden, sonuç üretme süreci birkaç saniye ile dakikalar arasında sürebiliyor.

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