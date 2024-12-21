Google, OpenAI o1’e rakip olan kendi “düşünen” yapay zekasını duyurdu

Google'dan o1'e yanıt geldi
Google’ın yapay zeka prototip platformu AI Studio’da kullanıma sunulan model, “çok modlu anlama, muhakeme ve kodlama” konularında en iyilerden biri olarak tanımlanıyor. Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental, programlama, matematik ve fizik gibi karmaşık problemlere çözüm üretmede firmanın diğer modellerinden çok daha yetenekli.
Google DeepMind'ın baş bilim insanı Jeff Dean, kendi paylaşımında Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental'ın “muhakemesini güçlendirmek için düşünceleri kullanmak üzere eğitildiğini” söyledi. Model, geleneksel yapay zekalardan farklı olarak, bir soruya yanıt vermeden önce duraklayıp, ilgili birden fazla senaryoyu göz önünde bulunduruyor ve muhakeme sürecini açıklıyor. Bu süreç sonunda en doğru yanıtı özetlemeyi amaçlıyor. Ancak bazı durumlarda modelin yanlış cevaplar verdiği de gözlemlenmiş.
Öte yandan muhakeme modelleri, yapay zekaların kendi kendini doğrulama mekanizmasıyla çalışmasını sağlıyor. Bu özellik, yapay zekaların sıkça düştüğü hataları önlemeyi amaçlıyor. Örneğin, yanlış bilgi üretme veya bağlamı yanlış anlama gibi sorunlar bu modellerde azaltılıyor. Ancak bu yeniliklerin bir bedeli var. Muhakeme modelleri, çözüme ulaşmak için daha fazla işlem gücü gerektirdiğinden, sonuç üretme süreci birkaç saniye ile dakikalar arasında sürebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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