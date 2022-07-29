Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Monster'ın kurucusu İlhan Yılmaz, bağımsız oyun stüdyosu Semruk Games’i kurdu

    Bağımsız oyun stüdyosu Semruk Games, uluslararası bir oyun stüdyosu olma amacıyla yola çıktı. İlk etapta mobil oyun üretecek stüdyonun hedefleri çok daha büyük. 
    Oy Ver

    İlhan Yılmaz, bağımsız oyun stüdyosu Semruk Games’i kurdu
    Tam Boyutta Gör

    Yerli teknoloji markası Monster Notebook'un kurucusu olarak tanıdıpımız İlhan Yılmaz, oyun sektörüne başka bir şirket ile birlikte bir kez daha dahil oluyor.

    Semruk Games Kuruldu

    Özellikle son yıllarda kullanıcı sayısının artmasıyla en büyük sektörlerden birihaline gelen mobil oyun dünyasına yeni bir isim daha katıldı: Semruk Games. Geçtiğimiz ekim ayında kuruluş işlemlerini tamamlayarak faaliyetlerine başlayan Semruk Games, ekosistemin iddialı oyuncularından biri olmaya hazırlanıyor. Monster Notebook Kurucusu ve CEO’su İlhan Yılmaz’ın kurucusu olduğu stüdyo, Türkiye’den dünyaya açılan uluslararası bir oyun şirketi olma hedefiyle yola çıktı.

    Yaklaşık 20 kişiden oluşan ekibiyle yola çıkan stüdyo, adını çeşitli mitolojilerde kuvvetli, dayanıklı, güçlü gibi kavramlarla özdeşleşen çift başlı yırtıcı bir kuş olan Semruk’tan alıyor. Oyun geliştirme süreçlerine mobil oyunlarla başlayan stüdyo, ilerleyen süreçte PC ve konsol oyunları üretmeyi planlıyor.

    İlhan Yılmaz, bağımsız oyun stüdyosu Semruk Games’i kurdu
    Tam Boyutta Gör

    Konuyla ilgili açıklamada bulunan İlhan Yılmaz, “Oyun gibi, kaynağını insana dair çok temel yapılardan alan, hayatın içinden bir olgunun yine insana dair meseleleri iyiye dönüştürecek bir potansiyel taşıdığına inanıyoruz. Temelinde derin ve anlamlı bir hikâye yatan her oyunun ilgi çektiği ve daha çok oyuncuya ulaştığı bilinen bir gerçek. Semruk Games olarak, oyunun dönüştürücü gücünü geleceğe yön veren bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Oyunların etki gücü yüksek bir değere sahip olması, anlatmak istediğimiz hikayelerin geniş kitlelere ulaşmasına eşsiz bir imkân sağlıyor. Stüdyomuzun kuruluş aşamalarını geçtiğimiz ekim ayında tamamladık, alanında yetkin ekibimizle çıktığımız bu yolda zaman içinde büyüyeceğimize ve çok başarılı işlere imza atacağımıza inanıyoruz” dedi.

    Semruk Games Yönetici Yapımcısı Kayra Keri Küpçü ise “Oyun sektörü artık 7’den 70’e her yaştan, her sosyo-ekonomik gruptan kadın ve erkek kullanıcıları içine alan, hızlı büyümesiyle yatırımcıların dikkatlerini çeken bir sektör. Semruk Games olarak herkese hitap eden oyunlar üreterek bu büyümeye anlamlı bir katkı sunmak için bir araya gelmiş, tutkulu bir ekibiz. Bu tutkuyu ilk etapta mobil platforma üreteceğimiz oyunlarla, ilerleyen süreçlerde PC ve konsol oyunlarıyla uluslararası ekosistemde ses getirecek bir başarıya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Türkiye’den çıkan büyük bir oyun stüdyosu olma yolculuğumuzdan bizimle birlikte yürümek isteyen, oyun dünyasındaki yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip eden arkadaşları yanımızda görmek isteriz” dedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mini ve Mikro İHA avcısı: Şahin

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M33
    Samsung Galaxy M33
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Flex 5
    Lenovo IdeaPad Flex 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız