AnTuTu açıkladı: Ağustos ayının en güçlü Android telefonları

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda popüler kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, geride bıraktığımız Ağustos ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye cihazların yer aldığı telefon karşılaştırma listesinde hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin Ağustos ayının en güçlü Android telefonlarına göz atalım.

Ağustos ayının en güçlü Android telefonları

AnTuTu’nun 1/31 Ağustos arası topladığı istatistiklere göre Temmuz ayında tanıtılan Red Devils 9S Pro+, performans listesinin zirvesinde yer alıyor. Snapdragon 8 Gen 3 ile çıkış yapan telefon, kıyaslama platformunda ortalama 2.127.528 puana sahip. Listenin ikinci ve üçüncülük koltuğunda ise sırasıyla OnePlus Ace 3 Pro (2.107,208) ve Dimensity 9300+ işlemcili Redmi K70 Ultra (2.106,419) bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Sıralamanın devamında yer alan ROG 8 Pro, iQOO Neo 9S Pro ve Redmi K70 Ultra ise, Ağustos ayı listelesinde dördüncü, beşinci ve altıncı sırada bulunuyor. Bunun hemen ardından sırasıyla X100 Ultra, X100 Pro, X100 ve OnePlus 12 geliyor.

Red Magic 9S Pro+ OnePlus Ace 3 Pro iQOO Neo9S Pro+ ROG 8 Pro iQOO Neo 9S Pro Redmi K70 Ultra X100 Ultra X100 Pro X100 OnePlus 12

Tam Boyutta Gör Bütçe odaklı telefonların yer aldığı alt amiral gemisi listesine gelirsek, Ağustos ayında kıyasla büyük bir değişim yok ve listeye çoğunlukla Dimensity 8000, Snapdragon 7+ Gen 3 ve 7+ Gen 2 serisinin hakim olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte listenin birincilik koltuğuna, 1.421.209 puanla OnePlus Ace 3V yerleşti. Hemen ardından ise Realme GT Neo 6 SE ve Redmi K70E geliyor..

Sıralamanın devamında yer alan modeller ise şu şekilde Realme GT Neo5 SE, Redmi Note 12 Turbo, iQOO Z8, iQOO Neo7 SE, OnePlus Ace Racing Edition, Redmi Note 12T Pro ve Oppo K10 5G.

Ağustos ayının en güçlü bütçe odaklı telefonları

OnePlus Ace 3V Realme GT Neo 6 SE Redmi K70E Realme GT Neo5 SE Redmi Note 12 Turbo iQOO Z8 iQOO Neo7 SE OnePlus Ace Racing Edition Redmi Note 12T Pro Oppo K10 5G

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Ağustos ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste