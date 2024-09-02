AnTuTu açıkladı: Ağustos ayının en güçlü Android telefonları

- Ağustos ayının en güçlü Android telefonları
- Ağustos ayının en güçlü bütçe odaklı telefonları
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Ağustos ayının en güçlü Android telefonları
AnTuTu’nun 1/31 Ağustos arası topladığı istatistiklere göre Temmuz ayında tanıtılan Red Devils 9S Pro+, performans listesinin zirvesinde yer alıyor. Snapdragon 8 Gen 3 ile çıkış yapan telefon, kıyaslama platformunda ortalama 2.127.528 puana sahip. Listenin ikinci ve üçüncülük koltuğunda ise sırasıyla OnePlus Ace 3 Pro (2.107,208) ve Dimensity 9300+ işlemcili Redmi K70 Ultra (2.106,419) bulunuyor.
- Red Magic 9S Pro+
- OnePlus Ace 3 Pro
- iQOO Neo9S Pro+
- ROG 8 Pro
- iQOO Neo 9S Pro
- Redmi K70 Ultra
- X100 Ultra
- X100 Pro
- X100
- OnePlus 12
Sıralamanın devamında yer alan modeller ise şu şekilde Realme GT Neo5 SE, Redmi Note 12 Turbo, iQOO Z8, iQOO Neo7 SE, OnePlus Ace Racing Edition, Redmi Note 12T Pro ve Oppo K10 5G.
Ağustos ayının en güçlü bütçe odaklı telefonları
- OnePlus Ace 3V
- Realme GT Neo 6 SE
- Redmi K70E
- Realme GT Neo5 SE
- Redmi Note 12 Turbo
- iQOO Z8
- iQOO Neo7 SE
- OnePlus Ace Racing Edition
- Redmi Note 12T Pro
- Oppo K10 5G
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.