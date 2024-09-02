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    AnTuTu açıkladı: Ağustos ayının en güçlü Android telefonları

    Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, Ağustos ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. İşte geçtiğimiz Ağustos ayının en iyi telefonları...           
    Ağustos ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda popüler kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, geride bıraktığımız Ağustos ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye cihazların yer aldığı telefon karşılaştırma listesinde hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin Ağustos ayının en güçlü Android telefonlarına göz atalım.

    Ağustos ayının en güçlü Android telefonları

    AnTuTu’nun 1/31 Ağustos arası topladığı istatistiklere göre Temmuz ayında tanıtılan Red Devils 9S Pro+, performans listesinin zirvesinde yer alıyor. Snapdragon 8 Gen 3 ile çıkış yapan telefon, kıyaslama platformunda ortalama 2.127.528 puana sahip.  Listenin ikinci ve üçüncülük koltuğunda ise sırasıyla OnePlus Ace 3 Pro (2.107,208) ve Dimensity 9300+ işlemcili Redmi K70 Ultra (2.106,419) bulunuyor.

    Ağustos ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Sıralamanın devamında yer alan ROG 8 Pro, iQOO Neo 9S Pro ve Redmi K70 Ultra ise, Ağustos ayı listelesinde dördüncü, beşinci ve altıncı sırada bulunuyor. Bunun hemen ardından sırasıyla X100 Ultra, X100 Pro, X100 ve OnePlus 12 geliyor.
    1. Red Magic 9S Pro+
    2. OnePlus Ace 3 Pro
    3. iQOO Neo9S Pro+
    4. ROG 8 Pro
    5. iQOO Neo 9S Pro
    6. Redmi K70 Ultra
    7. X100 Ultra
    8. X100 Pro
    9. X100
    10. OnePlus 12
    Ağustos ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Bütçe odaklı telefonların yer aldığı alt amiral gemisi listesine gelirsek, Ağustos ayında kıyasla büyük bir değişim yok ve listeye çoğunlukla Dimensity 8000, Snapdragon 7+ Gen 3 ve 7+ Gen 2 serisinin hakim olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte listenin birincilik koltuğuna, 1.421.209 puanla OnePlus Ace 3V yerleşti. Hemen ardından ise Realme GT Neo 6 SE ve Redmi K70E geliyor..

    Sıralamanın devamında yer alan modeller ise şu şekilde Realme GT Neo5 SE, Redmi Note 12 Turbo, iQOO Z8, iQOO Neo7 SE, OnePlus Ace Racing Edition, Redmi Note 12T Pro ve Oppo K10 5G.

    Ağustos ayının en güçlü bütçe odaklı telefonları

    1. OnePlus Ace 3V
    2. Realme GT Neo 6 SE
    3. Redmi K70E
    4. Realme GT Neo5 SE
    5. Redmi Note 12 Turbo
    6. iQOO Z8
    7. iQOO Neo7 SE
    8. OnePlus Ace Racing Edition
    9. Redmi Note 12T Pro
    10. Oppo K10 5G
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 3 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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