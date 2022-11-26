Ahtapot ve insanların akraba olduğu keşfedildi! 518 milyon yıl önce yaşamış bir canlının torunlarıyız

Tam Boyutta Gör 8 kolu, 3 kalbi, 9 beyni ve 1000'den fazla vantuza sahip dünyanın en zeki omurgasızı olan ahtapotların insanlar ile ortak genleri paylaştığı keşfedildi. Berlin'deki Max Delbruck Merkezi tarafından yürütülen çalışmanın sonucuna göre 518 milyon yıl önce yaşamış solucan benzeri bir canlı, ahtapot ve insanların ortak atası.

İnsanlardakine benzer sinir dokuları içeriyor

Facivermis yunnanicus olarak bilinen bu canlı, ihtiyaç duymadığı vücut kısımlarını koparmak üzere evrimleşen bilinen en eski hayvan örneği. Üstelik bu canlı zekasıyla da dikkat çekiyor. Onu zeki kılan şey ise mikroRNA adı verilen çeşitli gen düzenleyicileri içermesi. Alman bilim insanları, karmaşık beyin işlevlerinin geliştirilmesinde rol alan bu genlerin insanlardakine benzer sayıda ahtapotlarda da yer aldığını keşfetti. Çalışmada görev alan Profesör Nikolaus Rajewsky yaptığı açıklamada, "Bizi ahtapota bağlayan şey de bu." dedi.

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Dikkat çeten çalışmada ölü ahtapotlardan alınan 18 farklı doku örneğinin analiz edilerek, çoğunlukla beyinde olmak üzere toplam 42 yeni mikroRNA ailesi belirledi. Çalışmanın başyazarı, keşfedilen yeni mikroRNA'lar için şunları söyledi: "Bu, hayvanlar alemindeki mikroRNA ailelerinin üçüncü en büyük genişlemesidir. Fikir vermesi adına yumuşakçalar olan istiridyeler, ahtapotlarla paylaştıkları son atalarından bu yana sadece beş yeni mikroRNA edinirken, ahtapotlar ise 90 tane edindi."

Aşağıdaki videodan ahtapotların ne kadar zeki hayvanlar olduğunu gözler önüne seren kavanoz açma deneyini izleyebilirsiniz.

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