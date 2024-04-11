Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung'a ait Galaxy AI, Galaxy S24 serisi ile kullanıma sunulmaya başlanmış ve ilerledikçe bazı diğer cihazlara da sunulmuştu. Yakın zamanlı bir rapora göreyse Samsung, şimdilerde Galaxy AI'a daha fazla dil seçeneği eklemek için çalışıyor.

Galaxy AI, yıl sonuna kadar 10 yeni dil desteğine kavuşacak

Samsung bugün, 13 dili destekleyen Galaxy AI özellik setinin mevcut diller listesine Arapça, Endonezce ve Rusça'yı dahil edeceğini duyurdu. Ayrıca bahar aylarına kadar listeye Avustralya İngilizcesi, Kantonca ve Kanada Fransızcasını da eklemeyi planlayan şirket, yıl sonundan önce de Rumence, Türkçe, Felemenkçe ve İsveççe dillerini eklemeyi planlıyor.

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Bu yeni dil desteği, işletim sistemi sürümünü güncellemenize benzer bir şekilde Ayarlar uygulamasından bir güncelleme olarak gelecek. Samsung telefonunuz zaten Galaxy AI'yi destekliyorsa bu yeni diller yakında kullanımınıza sunulacaktır.

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Galaxy AI, yıl sonuna kadar Türkçe dil seçeneğine kavuşacak