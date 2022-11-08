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    Dijital içerik platformu TOD, Türkiye'de yayına başlıyor

    beIN Media Group’un dijital içerik platformu TOD, 21 Kasım'da Türkiye'de yayına başlıyor. TOD özellikleri neler? TOD'un BeIN Connect'ten farkları neler?               
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    Dijital içerik platformu TOD, Türkiye'de yayına başlıyor Tam Boyutta Gör

    Katarlı beIN Media Group’un Netflix, Disney Plus, HBO Max gibi platformlara rakip olarak bu sene kullanıma sunduğu dijital içerik platformu TOD, Türkiye’de 21 Kasım’da yayına başlıyor.

    Ülkemizde BeIN Connect üzerinden hizmet veren BeIN Media Group, TOD’a geçiş yapıyor. TOD, todtv.com.tr web sitesi, TOD mobil uygulamaları ve TV uygulamları üzerinden Türkiye’deki kullanıcılara hizmet verecek. BeIN Connect paketlerine abone kullanıcılar, ek ücret ödemeden TOD'u kullanabilecek.

    Gelişmiş arayüzüyle dikkat çekiyor

    TOD’un Türkiye’de kullanıma sunulmasıyla birlikte BeIN Connect yerine daha modern bir platform üzerinden hizmet sunulacak. İçeriklerin görüntü kalitesi artacak. BeIN Connect, 720p maç yayını yapıyordu. Yeni platformla birlikte 1080p canlı yayın özelliği sunulabilir zira yurt dışında 4K çözünürlüğünde ve Dolby Atmos desteğiyle yayın yapıyor. Mobil uygulama arayüzü ve oynatıcı özellikleri BeIN Connect’te kıyasla çok daha gelişmiş özelliklere sahip. 5 farklı profil oluşturulabiliyor. Canlı maç yayınlarında istatistikler, kadrolar ve maçın önemli anları izlenebilyor. Arayüz, kategoriler, içerik detayları ve oynatıcı özellikleri kullanışlı.

    Dijital içerik platformu TOD, Türkiye'de yayına başlıyor Tam Boyutta Gör

    TOD’un Türkiye kütüphanesindeki içerikler BeIN Connect platformundaki içerikler ile aynı. TOD, yurt dışında ilk olarak 1 Mart 2022’de yayına başlamıştı. Şirketten yapılan açıklamada MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde liderliğe oynamayı hedefledikleri belirtilmişti. Bu hedef doğrultusunda ilerleyen zamanlarda TOD’a iddialı yapımlar eklenebilir.

    TOD – Entertainment &amp; Sports TOD – Entertainment &amp; Sports TOD – Entertainment &amp; Sports TOD – Entertainment &amp; Sports Entertainment Ücretsiz 59,8 MB

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.todtv.tod&hl=tr&gl=US

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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