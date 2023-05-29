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    Airfryer ve robot süpürgeler gözetim kapsamına alındı: Zam yolda!

    Airfryer ve robot süpürgeler için ithalatta gözetim uygulaması yapılacağı açıklanmış ancak bu karar geri çekilmişti. Bugün yayımlanan karar ile airfryer ve robot süpürgeler tekrar gözetime alındı.
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    Airfryer ve robot süpürgeler ithalatta gözetim kapsamına alındı Tam Boyutta Gör
    Airfryer ve robot süpürgelerin fiyatını artıracak düzenleme yeniden yürürlüğe girdi. İlk olarak 22 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile airfryer ve robot süpürgelere Ticaret Bakanlığı tarafından ithalatta gözetim uygulaması getirilmiş ancak 29 Mart 2023 tarihinde bu karar geri çekilmişti. Bugün yayımlanan yeni kararla birlikte airfryer ve fritözler tekrar ithalatta gözetim uygulamasına kapsamına alındı.

    Bugün yayımlanan düzenlemeye göre gözetim belgesi olmadan ithal edilen tüm robot süpürgeler için gümrük birim bedeli 200 dolar, tüm airfryerlar için gümrük birim bedeli 100 dolar olarak uygulanacak. İthalat değeri 200 dolardan ucuz robot süpürgeler ve 100 dolardan ucuz airfryerlar için vergi yükü arttı.

    İthalatta gözetim uygulaması ne anlama geliyor?

    İthalatta gözetim uygulaması kararı alınan ürünler Türkiye’ye ithal edilirken Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nce düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebiliyor. Ürünün maliyeti, satış fiyatı, özellikleri hakkında bakanlığa detaylı bilginin iletilmesi gerekiyor. Ürünün değeri hakkındaki bilgilerde eksiklik olması veya bildirimin detaylı yapılmaması halinde Resmi Gazete’de belirtilen “Birim gümrük kıymeti” üzerinden gümrük girişi yapılıyor. Airfryer için birim gümrük kıymeti 100 dolar, robot süpürgeler için 200 dolar olarak belirlendi.

    Airfryer ve robot süpürgeler ithalatta gözetim kapsamına alındı Tam Boyutta Gör

    Uygun fiyatlı airfryer ve robot süpürgelere zam gelecek

    Bir firma gözetim belgesi olmadan robot süpürge ithal ettiğinde, ithal bedeli ne olursa olsun 200 dolarmış gibi vergi ödeyecek. Airfryer için de 100 dolara göre vergi ödeyecek. Gözetim belgesi hazırlayarak ithal eden firmalar ise ithal değeri ne kadarsa o kadar vergi ödeyecek.

    Gözetim belgesi ile ithalat meşakkatli olduğu için pek çok firma bu belge olmadan ithalat yapıyor. Bu nedenle 200 dolardan daha ucuza ithal edilen robot süpürgelere ve 100 dolardan daha ucuza ithal edilen airfryer’lara yakında zam gelmesi bekleniyor. Bugün yayımlanan düzenleme 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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