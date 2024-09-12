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    Anlık Bildirim

    AirPods 4'te Apple'ın bahsetmediği tasarım değişikliği

    Apple, AirPods 4 serisinde eski modellerde şarj kutusunun arkasında bulunan fiziksel düğmeyi kaldırdı. Peki, AirPods 4 eşleştirme işlemi nasıl yapılacak?        
    apple airpods 4 gizli kapasitif düğme Tam Boyutta Gör
    AirPods şarj kutusu, kulaklığı iPhone ile eşleştirmeyi sağlamak için fiziksel bir düğme içerir. Ancak, bu hafta duyurulan yeni AirPods 4 serisinde bu değiştirildi. AirPods 4 şarj kutusu eşleştirme ve sıfırlama için kullanılan fiziksel düğme bulundurmuyor, bunun yerine gizli bir kapasitif düğmeye sahip.

    Gizli kapasitif düğme

    AirPods 4'ü eşleştirmek ve sıfırlamak için kullanılan gizli düğme şarj kutusunun ön tarafında yer alıyor. Eşleştirme modunu başlatmak için ‌AirPods 4‌ şarj kutusunu açıp gizli düğmenin yerleştirildiği ön tarafa iki kez dokunmak gerekiyor. Bu gizli düğme, kulaklığı fabrika ayarlarına sıfırlama için de kullanılıyor. Butona üç kez dokunulduğunda veya uzun süre basılı tutulduğunda sıfırlama işlemi başlıyor.

    4. nesil AirPods’un şarj kutusundaki durum ışığı da gizlenmiş. Kutu, şarj olmuyorken veya kapalıyken belirgin bir LED noktası görülmüyor. Kutu açıldığında veya bir şarj cihazına yerleştirildiğinde beyaz plastiğin altında bir ışık yanıyor.

    ‌AirPods 4‌, iki ayrı sürümle geliyor. Biri aktif gürültü engelleme özellikli, diğerinde bu özellik bulunmuyor. Fiyatlandırma 5.800 TL’den başlıyor. AirPods 4 ön sipariş 20 Eylül’de, satışlar 27 Eylül’de başlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 gün önce

    çöp

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    onderweb 4 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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