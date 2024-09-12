AirPods 4'te Apple'ın bahsetmediği tasarım değişikliği

Gizli kapasitif düğme
AirPods 4'ü eşleştirmek ve sıfırlamak için kullanılan gizli düğme şarj kutusunun ön tarafında yer alıyor. Eşleştirme modunu başlatmak için AirPods 4 şarj kutusunu açıp gizli düğmenin yerleştirildiği ön tarafa iki kez dokunmak gerekiyor. Bu gizli düğme, kulaklığı fabrika ayarlarına sıfırlama için de kullanılıyor. Butona üç kez dokunulduğunda veya uzun süre basılı tutulduğunda sıfırlama işlemi başlıyor.
4. nesil AirPods’un şarj kutusundaki durum ışığı da gizlenmiş. Kutu, şarj olmuyorken veya kapalıyken belirgin bir LED noktası görülmüyor. Kutu açıldığında veya bir şarj cihazına yerleştirildiğinde beyaz plastiğin altında bir ışık yanıyor.
AirPods 4, iki ayrı sürümle geliyor. Biri aktif gürültü engelleme özellikli, diğerinde bu özellik bulunmuyor. Fiyatlandırma 5.800 TL’den başlıyor. AirPods 4 ön sipariş 20 Eylül’de, satışlar 27 Eylül’de başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.