AirPods 4'te Apple'ın bahsetmediği tasarım değişikliği

Tam Boyutta Gör AirPods şarj kutusu, kulaklığı iPhone ile eşleştirmeyi sağlamak için fiziksel bir düğme içerir. Ancak, bu hafta duyurulan yeni AirPods 4 serisinde bu değiştirildi. AirPods 4 şarj kutusu eşleştirme ve sıfırlama için kullanılan fiziksel düğme bulundurmuyor, bunun yerine gizli bir kapasitif düğmeye sahip.

AirPods 4'ün gürültü engelleme özelliği üzebilir 17 sa. önce eklendi

Gizli kapasitif düğme

AirPods 4'ü eşleştirmek ve sıfırlamak için kullanılan gizli düğme şarj kutusunun ön tarafında yer alıyor. Eşleştirme modunu başlatmak için ‌AirPods 4‌ şarj kutusunu açıp gizli düğmenin yerleştirildiği ön tarafa iki kez dokunmak gerekiyor. Bu gizli düğme, kulaklığı fabrika ayarlarına sıfırlama için de kullanılıyor. Butona üç kez dokunulduğunda veya uzun süre basılı tutulduğunda sıfırlama işlemi başlıyor.

4. nesil AirPods’un şarj kutusundaki durum ışığı da gizlenmiş. Kutu, şarj olmuyorken veya kapalıyken belirgin bir LED noktası görülmüyor. Kutu açıldığında veya bir şarj cihazına yerleştirildiğinde beyaz plastiğin altında bir ışık yanıyor.

‌AirPods 4‌, iki ayrı sürümle geliyor. Biri aktif gürültü engelleme özellikli, diğerinde bu özellik bulunmuyor. Fiyatlandırma 5.800 TL’den başlıyor. AirPods 4 ön sipariş 20 Eylül’de, satışlar 27 Eylül’de başlıyor.

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