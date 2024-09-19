AirPods 4 ve AirPods Pro 2, Türkiye'de zamlandı: İşte fiyatlar

Apple Türkiye, AirPods kulaklıklara sessiz sedasız zam yaptı. Henüz ön siparişte olan AirPods 4 ile birlikte mevcut AirPods Pro 2'nin fiyatı artırıldı. Peki, yeni AirPods fiyatları ne kadar oldu?