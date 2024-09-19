AirPods 4 ve AirPods Pro 2, Türkiye'de zamlandı: İşte fiyatlar

AirPods 4 Türkiye'de çıkmadan zamlandı!
19 Eylül 2024 tarihi itibarıyla, AirPods 4'ün fiyatının 10 Eylül'de açıklanan fiyatlarla uyuşmadığı görülüyor. AirPods 4 ön sipariş sürecindeyken başlangıç fiyatının 5.779 TL'den 6.880 TL'ye güncellenmesi oldukça ilginç. Aktif gürültü engelleme özellikli AirPods 4 modelinin fiyatı ise; 9.250 TL'ye çıktı.
|AirPods modeli
|Eski fiyat
|Yeni fiyat
|AirPods 4
|5.779 TL
|6.880 TL
|Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4
|7.999 TL
|9.250 TL
|AirPods Pro 2
|9.999 TL
|11.690 TL
AirPods Pro 2'nin de fiyatı yükselmiş durumda. 2. nesil AirPods Pro, Apple Store'da 9.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyordu. 19 Eylül 2024 itibarıyla kulaklığın fiyatı 11.690 TL'ye güncellenmiş durumda.
Güncel AirPods 4 ve AirPods Pro 2 fiyatları, Apple Online Store'dan alınmıştır.Kaynakça https://www.apple.com/tr/shop/buy-airpods/airpods-pro-2 https://www.apple.com/tr/shop/buy-airpods/airpods-4 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...