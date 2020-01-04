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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, AirPods kutularına ücretsiz emoji baskısı sunuyor

    Çevrimiçi Apple mağazası uzun zamandır ücretsiz lazer baskı hizmeti sunuyordu. Sadece metinden oluşan lazer baskı hizmetine bugün itibariyle emoji seçeneği de eklendi.
    2 hf.
    3,5b
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    iPhone
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Apple, AirPods kutularına ücretsiz emoji baskısı sunuyor
    Tam Boyutta Gör

    Apple ürünlerini küçük dokunuşlarla kişiselleştirmek isteyenlere ücretsiz lazer baskı hizmeti oldukça yardımcı oluyor. Ülkemiz de dahil olmak üzere çevrimiçi Apple mağazasından ürün alırken istediğiniz metnin lazerle basılmasını sağlayabiliyordunuz. Bugün ise ücretsiz lazer baskı seçeneklerine emojiler de eklendi.

    31 farklı emoji

    Apple Türkiye, iPod Touch gibi bazı ürünlere ücretsiz lazer baskı hizmeti sunuyor. Ancak AirPods için emojili lazer baskı seçeneğinin henüz yer almadığını söyleyebiliriz. Global Apple sitesine baktığımızda ise “AirPods’unu kişiselleştir” seçeneğine basıldığında 31 adet emojiden oluşan listeyi görebiliyoruz. Bu liste arasından seçtiğiniz emoji AirPods’unuz gönderilirken üzerine lazer baskı yapılıyor.

    Ayrıca Bkz. "Nanoleaf’in yeni ışıklandırma sistemi kullanıcı davranışlarına uyum sağlayacak"

    Merak edenler için söyleyelim hem metin hem de emoji basma şansınız maalesef yok. AirPods’unuza ufak bir farklılık katacak yeni emoji baskı seçeneği, kaybolma noktasında da kullanıcılara yardımcı olabilir. Şimdilik ülkemizde sunulmayan emoji lazer baskı seçeneği yakın zamanda açılacak mı hep birlikte göreceğiz.



    https://www.engadget.com/2020/01/03/apple-airpods-case-emoji-engraving/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Bloodin 2 hf. en beğenilen
    "Apple" ve "Ücretsiz" kelimeleri aynı cümle içinde kullanılmış, ahir zaman yaklaşıyor :D
    Yanıtla +25
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    Kerim5100 2 hf.
    İŞTE İNOVASYON BUDUR
    Yanıtla +5
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    eaglepaw_1903 5 sa.
    ..
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    gothamcity 2 hf.
    Apple ve ücretsiz. İyiymiş
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    Fenomenon 2 hf.
    İşte devrim budur.

    Yanıtla +2
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    2paccc 2 hf.
    Ücretsiz olması iyiymiş ben ücret koyarlar diye bekliyordum çünkü apple 😬
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    yabankazı 2 hf.
    Aman ne büyük birşey
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    Manchester United 2 hf.
    Vay arkadaş çılgınca bu. İnanamıyorum ve ücretsiz.
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    Doanc4n 2 hf.
    sevin ya da sevmeyin. kullanın kullanamayın. ilk çıkarsın ya da daha sonradan çıkarsın, apple; sektöre yön veriyor.
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    Jon_Kar 2 hf.
    10 dolar olmali ucreti
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    MrKattchup 2 hf.
    İnternette emoji baskılı AirPods kılıfları zibil gibi satılıyor insanların buna talebi çok yüksekti, zaten çok satan bir üründü bu gibi kişiselleştirmeler daha da fazla satmasına kesinlikle yarar.
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    Kerim5100 2 hf.
    İŞTE İNOVASYON BUDUR
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