Apple, AirPods kutularına ücretsiz emoji baskısı sunuyor

Apple ürünlerini küçük dokunuşlarla kişiselleştirmek isteyenlere ücretsiz lazer baskı hizmeti oldukça yardımcı oluyor. Ülkemiz de dahil olmak üzere çevrimiçi Apple mağazasından ürün alırken istediğiniz metnin lazerle basılmasını sağlayabiliyordunuz. Bugün ise ücretsiz lazer baskı seçeneklerine emojiler de eklendi.

31 farklı emoji

Apple Türkiye, iPod Touch gibi bazı ürünlere ücretsiz lazer baskı hizmeti sunuyor. Ancak AirPods için emojili lazer baskı seçeneğinin henüz yer almadığını söyleyebiliriz. Global Apple sitesine baktığımızda ise “AirPods’unu kişiselleştir” seçeneğine basıldığında 31 adet emojiden oluşan listeyi görebiliyoruz. Bu liste arasından seçtiğiniz emoji AirPods’unuz gönderilirken üzerine lazer baskı yapılıyor.

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Merak edenler için söyleyelim hem metin hem de emoji basma şansınız maalesef yok. AirPods’unuza ufak bir farklılık katacak yeni emoji baskı seçeneği, kaybolma noktasında da kullanıcılara yardımcı olabilir. Şimdilik ülkemizde sunulmayan emoji lazer baskı seçeneği yakın zamanda açılacak mı hep birlikte göreceğiz.

https://www.engadget.com/2020/01/03/apple-airpods-case-emoji-engraving/

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