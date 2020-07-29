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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AirPods kulaklıklar yakın gelecekte kemik iletimi de sunacak

    Apple üzerinde çalıştığı kemik iletimi teknolojisi sayesinde AirPods kulaklıkların ses kalitesini arttırmayı hedefliyor. Teknolojinin patenti için onay alınmış durumda.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AirPods kulaklıklar yakın gelecekte kemik iletimi de sunacak
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    Kablosuz kulaklık segmentini baştan aşağı değiştiren ve tam kablosuz kulaklık sınıfının oluşmasına öncülük eden Apple AirPods kulaklıklar sürekli gelişiyor. Yakın gelecekte kemik iletimi teknolojisi de kullanılacak.

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    Kemik iletimi dönemi başlıyor

    Apple’ın onay aldığı yeni bir patent kemik iletimi üzerinden ses aktarımı konusunda çalışmaları olduğunu gösteriyor. Kemik iletimi teknolojisi bilindiği üzere kafatasındaki kemikler üzerinden sesi doğrudan iç kulağa iletiyor. Böylece ses daha anlaşılır bir şekilde duyuluyor.

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    Kemik iletimi teknolojisinin en önemli dezavantajı 4000Hz frekansının altında çalışması. İnsan kulağı 20Hz-20000Hz aralığını duyabildiği için yüksek frekanslarda kemik iletimi etkili olmuyor. Ayrıca kemiğe değecek şekilde kullanılması gerektiği için bir süre sonra rahatsız edici oluyor. Apple kendi projesinde kemik iletimi ve standart ses iletim teknolojisini bir araya getiriyor. Böylece hem düşük hem orta hem de yüksek frekanslarda ses kalitesi yakalanıyor.

    Bununla birlikte Apple’ın proje tasarımı AirPods kulaklıkları için pek uygun görünmüyor. Bu bakımdan AirPods Studio gibi kulak üstü kulaklıklara daha uygun. Diğer taraftan Beats tarafında da benzer bir teknoloji görebiliriz. Kemik iletimi teknolojisi net olarak ne zaman kullanıma geçer bilinmiyor ancak gelecek yıl bir gelişme yaşanabilir.



    https://www.gizmochina.com/2020/07/29/new-apple-airpods-patent-bone-conduction/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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