AirPods Max için ilk kılıf aksesuarı geldi

Apple’ın en pahalı kulaklığı durumundaki AirPods Max için ilk aksesuarlar gelmeye başladı. Haliyle kulaklığın aksesuarları da fiyat açısından geri kalmıyor. WaterField Design ilk aksesuarı üreten firma oldu.
AirPods Max Shield Case özellikleri ve fiyatı
AirPods Max Shield Case adındaki aksesuar akıllı kılıfın yerini alıyor. Deri kaplama tüm kulaklığı içine alacak şekilde tasarlanmış. Peluş iç kısım ise kulaklık parçalarının birbirine sürtmemesi için iki kanat barındırıyor.İlginizi Çekebilir AirPods Max Sport geliyor
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Dış kısmında kablolarınızı taşımak için su geçirmez küçük bir cep de düşünülmüş. Ayrıca iç kısımda da örgü bir mini cep yer alıyor. Kılıfa isterseniz kulaklıklarınızı akıllı kılıfı ile de koyabiliyorsunuz. İç hacim buna göre ayarlanmış. Sadece kulaklığı koyarsanız yine ultra güç modu aktif oluyor.
AirPods Max kulaklığınızı tamamen korumak için geliştirilen AirPods Max Shield Case akıllı kılıf için 100$ fiyat etiketi belirlenmiş. Satışlar ise Apple mağazalarında başlamış durumda.
https://appleinsider.com/articles/20/12/25/first-third-party-airpods-max-travel-case-arrives-from-waterfield-designs Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Giyilebilir sandalye: Lex
Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz
Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,
beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu
O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.
Cuffs 80 dolar, kılıf 100$, kulaklığın kendisi 549$
Dalga geçiyor olamazsınız, çünkü bu paraya AirPods Pro ve SE2 kombinasyonu yapılıyor.
Dalga yerine maşak geçiyosunuz.