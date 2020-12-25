AirPods Max için ilk kılıf aksesuarı geldi

Tam Boyutta Gör

Apple’ın en pahalı kulaklığı durumundaki AirPods Max için ilk aksesuarlar gelmeye başladı. Haliyle kulaklığın aksesuarları da fiyat açısından geri kalmıyor. WaterField Design ilk aksesuarı üreten firma oldu.

AirPods Max Shield Case özellikleri ve fiyatı

AirPods Max Shield Case adındaki aksesuar akıllı kılıfın yerini alıyor. Deri kaplama tüm kulaklığı içine alacak şekilde tasarlanmış. Peluş iç kısım ise kulaklık parçalarının birbirine sürtmemesi için iki kanat barındırıyor.

İlginizi Çekebilir

AirPods Max Sport geliyor

Ayrıca Bkz. "Silent Hill'in yaratıcısının yeni oyunu korku macera türünde olacak ve 2023'te yayınlanacak"

Dış kısmında kablolarınızı taşımak için su geçirmez küçük bir cep de düşünülmüş. Ayrıca iç kısımda da örgü bir mini cep yer alıyor. Kılıfa isterseniz kulaklıklarınızı akıllı kılıfı ile de koyabiliyorsunuz. İç hacim buna göre ayarlanmış. Sadece kulaklığı koyarsanız yine ultra güç modu aktif oluyor.

AirPods Max kulaklığınızı tamamen korumak için geliştirilen AirPods Max Shield Case akıllı kılıf için 100$ fiyat etiketi belirlenmiş. Satışlar ise Apple mağazalarında başlamış durumda.

https://appleinsider.com/articles/20/12/25/first-third-party-airpods-max-travel-case-arrives-from-waterfield-designs

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.