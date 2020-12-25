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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AirPods Max için ilk kılıf aksesuarı geldi

    AirPods Max Shield Case kılıf aksesuarı tüm kulaklığınızı kapsayacak şekilde tasarlanmış. Geniş iç hacimde bir örgü cep de yer alıyor. Yine ultra düşük düç modu destekleniyor.
    8 sa.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AirPods Max için ilk kılıf aksesuarı geldi
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    Apple’ın en pahalı kulaklığı durumundaki AirPods Max için ilk aksesuarlar gelmeye başladı. Haliyle kulaklığın aksesuarları da fiyat açısından geri kalmıyor. WaterField Design ilk aksesuarı üreten firma oldu.

    AirPods Max Shield Case özellikleri ve fiyatı

    AirPods Max Shield Case adındaki aksesuar akıllı kılıfın yerini alıyor. Deri kaplama tüm kulaklığı içine alacak şekilde tasarlanmış. Peluş iç kısım ise kulaklık parçalarının birbirine sürtmemesi için iki kanat barındırıyor.

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    Dış kısmında kablolarınızı taşımak için su geçirmez küçük bir cep de düşünülmüş. Ayrıca iç kısımda da örgü bir mini cep yer alıyor. Kılıfa isterseniz kulaklıklarınızı akıllı kılıfı ile de koyabiliyorsunuz. İç hacim buna göre ayarlanmış. Sadece kulaklığı koyarsanız yine ultra güç modu aktif oluyor.

    AirPods Max kulaklığınızı tamamen korumak için geliştirilen AirPods Max Shield Case akıllı kılıf için 100$ fiyat etiketi belirlenmiş. Satışlar ise Apple mağazalarında başlamış durumda.



    https://appleinsider.com/articles/20/12/25/first-third-party-airpods-max-travel-case-arrives-from-waterfield-designs Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Giyilebilir sandalye: Lex

    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    1 gün önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    1 gün önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    1 gün önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    help desk (Oğuzhan Tüfenk) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ninelerimiz de diker buna bir kılıf, 100 dolar ne anasını satayım?



    Cuffs 80 dolar, kılıf 100$, kulaklığın kendisi 549$



    Dalga geçiyor olamazsınız, çünkü bu paraya AirPods Pro ve SE2 kombinasyonu yapılıyor.



    Dalga yerine maşak geçiyosunuz.
    Ninelerimiz de diker buna bir kılıf, 100 dolar ne anasını satayım? Cuffs 80 dolar, kılıf 100$, kulaklığın kendisi 549$ Dalga ...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ussuz (mehmet ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kılıfı korumak için de kılıf alacak mıyız?
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    DH Misafiri 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    kafadana 2000 tl oluyo (küçük bir hesaplamayla 1956 tl buldum) yani gereksiz ve pahalı.
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    petitcoeur 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Lan şaka mı bu ? Normal olarak yanında gelmesi gereken kılıfı ekstra fahiş fiyata satıyorlar. Smart case diye kulaklıgın bi taraflarını kapatmaktan başka bir b.ka yaramayan şeyi inovasyon diye tanıtıp gereken asıl kılıfı ekstra ücret ile satıyorlar. Bu kadar müşterisi ile dalga geçen başka bir firma yok. Neyse alan memnun veren memnun devam.
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    help desk (Oğuzhan Tüfenk) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ninelerimiz de diker buna bir kılıf, 100 dolar ne anasını satayım?



    Cuffs 80 dolar, kılıf 100$, kulaklığın kendisi 549$



    Dalga geçiyor olamazsınız, çünkü bu paraya AirPods Pro ve SE2 kombinasyonu yapılıyor.



    Dalga yerine maşak geçiyosunuz.
    Yanıtla +5
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