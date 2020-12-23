Silent Hill'in yaratıcısının yeni oyunu korku macera türünde olacak ve 2023'te yayınlanacak

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Çıktığı günden bugüne kadar en iyi korku oyunları arasında gösterilen ve büyük bir kısım için dünyanın en iyi korku oyunu olan Silent Hill'in yaratıcılarından olan Keiichiro Toyama'nın yeni oyununa dair bazı detaylar paylaşıldı.

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Keiichiro Toyama'nın yeni oyun stüdyosu olan Bokeh Game Studio geçtiğimiz Ağustos ayında kurulmuştu. Daha önce Silent Hill, Gravity Rush ve Siren'ın yaratıcılığını yapan Keiichiro Toyama, geçtiğimiz saatlerde IGN Japonya ile konuştu ve oyuna dair bazı detaylar verdi.

Söylediğine göre oyun, Toyama'nın daha önceki oyunlarını seven oyunculara hitap eden bir aksiyon macera oyunu olacak. Silent Hill mi yoksa Gravity Rush tarzında mı olacağı sorulduğunda ise kendisi, oyunun daha çok korku odaklı olacağını ancak oyuncuları zorlamaktan ziyade daha geniş kapsamlı bir oyun yapmak istediklerini söyledi.

Yıllardır Sony için oyun geliştiren Keiichiro Toyama'ya yeni oyununun hangi platformlara geleceği sorulduğunda ise şu anda ana odak olarak PC'yi aldıklarını ama ellerinden geldiği kadar diğer platformlarda da yayınlamak istediklerini de söyledi.

Oyunun çıkış tarihi için de yaklaşık 3 yıl daha geliştirilmesi gerektiğini ve oyunun tahmini olarak 2023 yılında çıkartmayı planladıklarını söyledi Keiichiro Toyama.

https://www.ign.com/articles/silent-hill-gravity-rush-new-game-horror-action-release-date-2023-bokeh

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