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    AirPods Max Sport geliyor

    AirPods Max Sport kulak üstü kablosuz kulaklık modeli daha düşük kullanım süreleri ve küçük kulaklık yastıkları ile maliyeti biraz daha uygun hale getirmeyi amaçlıyor.
    11 sa.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AirPods Max Sport geliyor
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    Apple’ın en pahalı kulaklık modeli olma özelliğine sahip AirPods Max piyasalarda yerini alırken daha uygun fiyatlı bir versiyon için de dedikodular başladı. Uygun fiyat haliyle biraz daha kırpılmış özellikler demek oluyor.

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    AirPods Max Sport neler sunacak?

    AirPods Max Sport adından da anlaşılacağı üzere biraz daha spor tasarıma sahip olacak. Ana çizgilerin korunacağı tahmin edilirken gövde kısmında biraz daha maliyeti düşük premium malzemeler kullanılacak. Bu sayede 384 gram ağırlığın 290 grama ineceği ifade ediliyor.

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    Diğer taraftan kulaklık yastıkları yine çıkarılabilir tarzda ancak yine küçük olacak. Son olarak batarya süresinin de 20 saatten biraz daha aşağıya çekileceği belirtiliyor. Bu sayede 400$ civarında bir fiyat etiketi ortaya çıkacak.

    Bunun haricinde kullanılan yongalar ve akıllı kılıf aksesuarı konusunda nasıl optimizasyonlar olacak merakla bekleniyor. Apple’ın en erken yaz aylarında AirPods Max Sport kulaklığını görücüye çıkarması bekleniyor.



    https://wccftech.com/airpods-max-sport-cheaper-price-lightweight-design/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Giyilebilir sandalye: Lex

    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    4 saat önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    5 saat önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    8 saat önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    12 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Artizt (Mert ) 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    Apple tekerleği yeniden icat ediyor...
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    The Brand Planet 5 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Apple, ana stratejisinden uzaklaştı. Bu kadar geniş ürün portföyünü yönetmek ve her ürüne ayrı ayrı odaklanmak, ana odağın kaybedilmesine neden olabiliyor.



    Steve Jobs dönemi sürüyor olsa böyle modeller muhtemelen olmazdı.
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    Xtrud (Harun Yahya) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Katlanabilir olduğunu ve dokunmatik olduğunu düşünün bir tam bir devrim olur valla sanki sihirli
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    MPT-76 (Yahya Akça) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) Xtrud
    Düşünsene açma kapama tuşu getiriyorlar. Endüstri 84.0 çağına geçiş yaparız.
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