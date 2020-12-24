AirPods Max Sport geliyor

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Apple’ın en pahalı kulaklık modeli olma özelliğine sahip AirPods Max piyasalarda yerini alırken daha uygun fiyatlı bir versiyon için de dedikodular başladı. Uygun fiyat haliyle biraz daha kırpılmış özellikler demek oluyor.

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AirPods Max Sport neler sunacak?

AirPods Max Sport adından da anlaşılacağı üzere biraz daha spor tasarıma sahip olacak. Ana çizgilerin korunacağı tahmin edilirken gövde kısmında biraz daha maliyeti düşük premium malzemeler kullanılacak. Bu sayede 384 gram ağırlığın 290 grama ineceği ifade ediliyor.

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Diğer taraftan kulaklık yastıkları yine çıkarılabilir tarzda ancak yine küçük olacak. Son olarak batarya süresinin de 20 saatten biraz daha aşağıya çekileceği belirtiliyor. Bu sayede 400$ civarında bir fiyat etiketi ortaya çıkacak.

Bunun haricinde kullanılan yongalar ve akıllı kılıf aksesuarı konusunda nasıl optimizasyonlar olacak merakla bekleniyor. Apple’ın en erken yaz aylarında AirPods Max Sport kulaklığını görücüye çıkarması bekleniyor.

https://wccftech.com/airpods-max-sport-cheaper-price-lightweight-design/

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