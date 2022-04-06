Galaxy Buds 2, yeni güncelleme ile 360 derece ses desteğine kavuştu

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Geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy Buds 2, Galaxy Buds Pro’nun birçok özelliğini çok daha düşük bir fiyata kullanıcılara sunuyor. Samsung’un oldukça sevilen Galaxy Buds +’ın devamı olarak görülen Galaxy Buds 2, yeni bir güncelleme ile Galaxy Buds Pro’ya oldukça yaklaşıyor.

360 derece ses desteği

Galaxy Buds 2, aktif gürültü önleme dahil birçok Pro özelliği barındırıyor ancak 360 derece ses desteği Galaxy Buds Pro’ya özel olarak kalmıştı. Anlaşılan Samsung, bu konudaki fikrini değiştirmiş. Galaxy Buds 2 için yeni yayınlanan güncelleme, 360 derece ses desteğini getiriyor. R177XXU0AVC8 versiyonlu güncelleme, 3MB indirme boyutuna sahip ve “sinema benzeri” ses desteğini getiriyor. Ayrıca güncelleme, arama kalitesinde artış ve Bluetooth bağlantı problemlerine düzenleme getiriyor. Güncellemeyi Galaxy Wearable uygulaması üzerinden indirebilirsiniz.

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