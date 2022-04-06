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    Anlık Bildirim

    Galaxy Buds 2, yeni güncelleme ile 360 derece ses desteğine kavuştu

    Samsung Galaxy Buds 2, aktif gürültü önleme dahil birçok “Pro” özelliğine sahip. Galaxy Buds Pro’dan farklı olarak 360 derece ses desteği barındırmıyordu. Ancak bu yeni güncelleme ile değişiyor.
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    Galaxy Buds 2 yeni güncellemesine kavuştu
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    Geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy Buds 2, Galaxy Buds Pro’nun birçok özelliğini çok daha düşük bir fiyata kullanıcılara sunuyor. Samsung’un oldukça sevilen Galaxy Buds +’ın devamı olarak görülen Galaxy Buds 2, yeni bir güncelleme ile Galaxy Buds Pro’ya oldukça yaklaşıyor.

    360 derece ses desteği

    Galaxy Buds 2, aktif gürültü önleme dahil birçok Pro özelliği barındırıyor ancak 360 derece ses desteği Galaxy Buds Pro’ya özel olarak kalmıştı. Anlaşılan Samsung, bu konudaki fikrini değiştirmiş. Galaxy Buds 2 için yeni yayınlanan güncelleme, 360 derece ses desteğini getiriyor. R177XXU0AVC8 versiyonlu güncelleme, 3MB indirme boyutuna sahip ve “sinema benzeri” ses desteğini getiriyor.  Ayrıca güncelleme, arama kalitesinde artış ve Bluetooth bağlantı problemlerine düzenleme getiriyor. Güncellemeyi Galaxy Wearable uygulaması üzerinden indirebilirsiniz.

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 4 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 5 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 gün önce

    direk 10k

    LooF 5 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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