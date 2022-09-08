AirPods Pro 2'de can sıkıcı detay: Kayıpsız ses desteği yok!

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Apple dün gece yeni üst düzey kablosuz kulaklığını tanıttı. AirPods Pro 2 isimli model Apple'ı önümüzdeki yıllarda kulaklık pazarının ön saflarında tutmak gibi önemli bir misyonu üstlenecek. Lansmanı takip ettiyseniz muhtemelen AirPods Pro 2'nin bunu başarabileceğine ikna olmuşsunuzdur.

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Apple tarafından açıklananlar kulağa harika gelse de yeni kablosuz kulaklıkla ilgili birkaç olumsuz nokta var. AirPods Pro 2, 2019'da ilk neslin piyasaya sürülmesinden bu yana Apple tarafından küçük bir devrim olarak görülüyor. Gerçekten de, bu yeni modelde bazı olağanüstü iyileştirmeler var.

Buna istenmeyen gürültüyü saniyede 48.000 kez azaltabilme yeteneği, çığır açıcı ses performansı ve daha uzun pil ömrünü örnek olarak gösterebiliriz. Fakat tüm bunlar iyi hoş olsa da Apple kullanıcıları etkinliğin sona ermesinden bu yana bazı hayal kırıklıkları yaşıyor.

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Etkinlikte beklenen müjde gelmedi

Dün gece AirPods Pro 2'nin Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses profilleri ve Bul özelliğinin yazılım bölümündeki bir gecikme nedeniyle sonbahara kadar kullanılamayacağını öğrenmiştik. Şimdi ise yeni kablosuz kulaklıkta kayıpsız ses desteğinin olmadığı ortaya çıktı.

Apple, AirPods Pro 2'deki yeni H2 çipini geliştirilmiş bant genişliği vaadiyle duyurduğunda, herkes Bluetooth üzerinden kayıpsız ses zamanı geldi diye düşünmüştü ancak ne yazık ki durum böyle değil. Şirketin web sitesinde ve dünkü etkinlikte şirket kayıpsız sesten hiç bahsetmedi.

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Bunun gözden kaçmış olması neredeyse imkansız çünkü Apple, Bluetooth üzerinden kayıpsız ses desteğinin tüketiciler tarafından merakla beklendiğinin farkında. Söz konusu özelliği etkinlikte duyurmak büyük bir heyecan yaratırdı. Ancak bu beklenti gelecek modellere kalmış görünüyor.

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AirPods Pro 2'de can sıkıcı detay: Kayıpsız ses desteği yok!