    Garmin Approach J1 genç golfçüler için geliyor

    Garmin Approach J1 akıllı saat modelinde 1.2 inçlik 390x390 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran, GPS, 43 bin gol eğitimi, golf rehberi gibi özellikler yer alıyor. 

    Garmin Approach J1 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Dünya çapında golf sporuna olan ilginin artmasını fırsat bilen Garmin, bu spora ilgi duyan genç kitleye yönelik yeni bir akıllı saat tanıttı. Garmin Approach J1 sıfırdan golf öğrenmek isteyen genç sporcuları hedefliyor. 

    Garmin Approach J1 özellikleri ve fiyatı

    Garmin Approach J1 akıllı saat modelinde 1.2 inçlik 390x390 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alıyor. Gençler için daha rafine bir ara yüze sahip olan ekranda oyunun ne kadar hızlı olması gerektiğini gösteren bir zamanlayıcı yer alıyor. 

    Ekran üzeri rehber kullanıcının yeteneklerine göre ayarlanabilirken hangi sopanın uygun olduğu da ekranda gösteriliyor. 43 bin adet golf eğitiminin yer aldığı saatte skorlar doğrudan kayıt edilebiliyor ve farklı kutlama animasyonları tetikleniyor. 

    GPS ile mesafe algılayabilen saat sağlık ve fitness değerlerini de takip edebiliyor. Tek şarj ile 10 güne kadar kullanılırken her zaman açık ekran ya da GPS modu devreye girdiğinde bir günün altına düşüyor. Garmin Approach J1 akıllı saat modeli 346€ fiyat etiketi ile satılacak. 

