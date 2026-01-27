HMD iki yeni akıllı saat duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bir süredir kendi markası ile tüketici elektroniği pazarında var olma mücadelesi veren HMD, iki yeni akıllı saat modelini piyasaya sürüyor. HMD Watch X1 ve HMD Watch P1 büyük beklenti içerisinde olmayanlara hitap edecek.

HMD Watch X1 ve HMD Watch P1

HMD Watch X1 akıllı saat modeli 1.43 inçlik 466x466 piksel çözünürlüğünde dairesel bir ekrana sahip. 600 nit parlaklık ile dış ortamlarda tatmin edici bir deneyim sunan akıllı saat IP68 sertifikası ile de suya dayanıklı.

700 farklı spor modelini destekleyen akıllı saatte nabız, kandaki oksijen, uyku düzeni takip edilebiliyor. Ayrıca uzun süreli hareketsizlik ve susuz kalma bildirimleri de mevcut. Saat tek şarjda 5 güne kadar kullanım süresi sunuyor.

HMD Watch P1 ise 1.83 inçlik LCD dörtgen ekrana sahip. Maksimum parlaklık ise 550 nit. IP67 sertifikası ile su sıçramalarına dayanıklı. 700 farklı spor modu olan saat temel sağlık değerlerini de takip ediyor ve 4 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Henüz bu iki model için herhangi bir fiyat açıklanmadı.

