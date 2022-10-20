AirPods Pro 2. nesil, Eylül ayında iPhone 14 serisi ile birlikte tanıtılmıştı. AirPods Pro, iPhone kullanıcıları kadar Android telefon kullanıcılarının da ilgisini çeken kulak içi kulaklıklardan biri. Öyle ki AirPods Pro Android’de çalışıyor mu? sorusuna sıkça rastlıyoruz. Çoğu Apple ürününün aksine AirPods, Android telefonlarda genelde iyi çalışıyor. Ancak Google Pixel telefona sahipseniz ve özellikle Pixel 6 ve Pixel 7 modelini kullanıyorsanız durum değişir.

Pixel telefonlarda bağlantı sorunu

A2DP donanım boşaltması ile ilgili olarak, AirPods Pro 2, Google Pixel telefonlarda düzgün çalışmıyor. Sesi çalmaya başladıktan sonra yaklaşık 90 saniye sonra ses azalıyor, sonrada da tamamen kesiliyor. Ses durduğunda AirPods, bağlantısını kesmiyor ancak video veya müziği durduruyor. Tekrar çalmasını sağlamak için, AirPods’un bağlantısını kesip yeniden bağlamanız gerekiyor.

AirPods ve AirPods Pro sorunları çözümleri 3 ay önce eklendi

Geçici çözümü var

Tam Boyutta Gör Bu sorunu yaşayan çok sayıda Google Pixel kullanıcısı var. AirPods Pro 2. nesil bağlantı sorunu yaşatan modeller arasında Pixel 7 Pro, Pixel 6a ve Pixel 6 Pro var. Neyse ki kullanıcıların güncellenme yayınlanmasını beklemeden yapabileceği bir şey var. Geliştirici seçeneklerinde "Bluetooth A2DP donanım boşaltmasını devre dışı bırak" seçeneğiyle bu sorun giderilebiliyor. Ancak bu seçeneğin kapatılması kulaklık ses kalitesini düşürüyor.

AirPods Pro 2 güncelleme işlemi, bilindiği üzere yalnızca bir Apple ürünü üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bu bir Pixel sorunuysa, umarız Google’dan yazılım güncellemesi gelir. O zamana dek, AirPods Pro 2’nin Pixel telefonda çalışmasının tek yolu; Bluetooth A2DP’yi kapatmak.

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AirPods Pro 2, Google Pixel telefonlarda düzgün çalışmıyor