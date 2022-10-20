A2DP donanım boşaltması ile ilgili olarak, AirPods Pro 2, Google Pixel telefonlarda düzgün çalışmıyor. Sesi çalmaya başladıktan sonra yaklaşık 90 saniye sonra ses azalıyor, sonrada da tamamen kesiliyor. Ses durduğunda AirPods, bağlantısını kesmiyor ancak video veya müziği durduruyor. Tekrar çalmasını sağlamak için, AirPods’un bağlantısını kesip yeniden bağlamanız gerekiyor.
Geçici çözümü var
AirPods Pro 2 güncelleme işlemi, bilindiği üzere yalnızca bir Apple ürünü üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bu bir Pixel sorunuysa, umarız Google’dan yazılım güncellemesi gelir. O zamana dek, AirPods Pro 2’nin Pixel telefonda çalışmasının tek yolu; Bluetooth A2DP’yi kapatmak.
"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.