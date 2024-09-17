BP Türkiye resmen Petrol Ofisi grubuna satıldı

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Tam Boyutta Gör Türkiye akaryakıt sektöründe bu hafta en büyük değişimlerden birisi gerçekleşti. Petrol Ofisi grubunun BP Türkiye operasyonlarını satın alması Rekabet Kurumu tarafından da resmi olarak onaylandı.

BP Türkiye artık yok

1912 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren BP grubu, geçen yıl sürpriz bir kararla operasyonlarını sonlandırma kararı almıştı. Global Vitol holdingi altında faaliyet gösteren Petrol Ofisi grubu da geçen yıl Kasım ayında BP Türkiye operasyonlarını satın almak için harekete geçmişti.

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Türkiye’de 700’den fazla BP akaryakıt istasyonunu satın almak için Petrol Ofisi ve BP Türkiye arasında yapılan hisse alım sözleşmesi bu hafta Rekabet Kurumu tarafından onaylandı. Böylece Petrol Ofisi toplamda 2600’ü aşkın akaryakıt istasyonu ile Türkiye’nin açık ara en büyük akaryakıt firması haline geldi.

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Akaryakıt sektöründe bir devir sona erdi