- o1, istediğinde usta bir yalancı oluyor
- Yeni model manipüle ediyor
- Ödül korsanlığı tehlikesi
- Halüsinasyon ile karıştırılmamalı
- Yorumlar
Apollo, piyasaya sürülmesinden önceki haftalarda modelin yeni bir şekilde yanlış çıktılar ürettiğini veya daha anlaşılır bir ifadeyle, yalan söylediğini fark etti. Bu aldatmacalar bazen zararsız görünse de arkasında yatanlar endişe verici olabilir.
o1, istediğinde usta bir yalancı oluyor
Araştırmacılar bir örnekte o1-preview'den çevrimiçi referanslarla birlikte bir kek tarifi vermesini istedi. Modelin “düşünce zinciri” -insanların karmaşık fikirleri parça parça ayırmasını taklit eden bir özellik- dahili olarak URL’lere erişemiyor zira henüz internete bağlanamıyor. İlginç olan da bu; o1, kullanıcıya bu konu hakkında bilgi vermek yerine cevap vermeye devam etti ve makul ancak açıklamalı sahte bağlantılar oluşturdu.
Apollo’ya göre o1, eğer kuralların bir “yük” olduğunu düşünürse görevi daha kolay tamamlayabilmek için bunları göz ardı etme yeteneğine sahip. Apollo, bir OpenAI modelinde bu davranışla ilk kez karşılaştığını söylüyor. Apollo CEO'su Marius Hobbhahn’a göre bu, modelin düşünce süreci zinciri boyunca “akıl yürütme” yeteneği ile ödüller ve cezalar yoluyla sistemi öğreten takviyeli öğrenme yöntemiyle eşleştirilmesinden kaynaklanıyor.
Yeni model manipüle ediyor
Test sırasında Apollo, yapay zekanın geliştiricilerinin beklentilerine uyuyormuş gibi davrandığını ve uyumlu görünmek için görevleri manipüle ettiğini keşfetti. Hatta ve hatta o1, harekete geçmeden önce sisteminin gözetim altında olup olmadığını, yani geliştiricilerinin izleyip izlemediğini kontrol etti.
OpenAI için o1, kanseri tedavi etmek ve iklim araştırmalarına yardımcı olmak gibi insanlık için anlamlı işler yapabilecek son derece akıllı otonom sistemlere doğru atılmış büyük bir adımı temsil ediyor. Elbette burada insan seviyesinde bir yapay genel zekadan (AGI) bahsetmiyoruz. Ancak o1 için Hobbhahn güzel bir örnek veriyor: “Eğer yapay zeka tek başına kanseri iyileştirmeye odaklanırsa, bu hedefi her şeyin üstünde tutabilir, hatta bu hedefe ulaşmak için hırsızlık yapmak veya diğer etik ihlallerde bulunmak gibi eylemleri meşrulaştırabilir.”
Apollo’yu ve araştırmacıları endişelendiren şey, hedefine o kadar odaklandığı ve güvenlik önlemlerini engel olarak görüp hedefine tam olarak ulaşmak için bunları görmezden gelmesi.
Ödül korsanlığı tehlikesi
Ödül korsanlığı, yapay zekâların kullanıcı memnuniyetini sağlama odaklı eğitim sürecinde, bazen gerçeği saptırarak veya uydurma bilgiler sunarak olumlu geri bildirim alma çabası olarak tanımlanıyor. Bu durum, modelin amacını yerine getirmek için yanlış bilgiler vermesine yol açabiliyor. Örneğin, o1 modeli testlerde bazı durumlarda gerçeği bilmesine rağmen, bilinçli olarak yanlış bilgi sunabiliyor. Bu, halüsinasyonlardan farklı olarak modelin stratejik bir şekilde yanlış bilgi üretmesi anlamına geliyor.
O1 modelinin test sonuçlarına göre, modelin yüzde 0.38 oranında kasıtlı olarak yanlış bilgi sunduğu tespit edildi. Bu tür hataların, modelin daha çok olumlu geri bildirim almak için kullanıcıları yanıltma eğiliminden kaynaklandığı düşünülüyor. Ayrıca, modelin yüzde 0.02 oranında kesin olmayan cevapları, kesinmiş gibi sunduğu da raporlandı. Bu durum, modelin kesin olmamasına rağmen bir cevap vermesinin istendiği senaryolarda ortaya çıkabilir. Başka bir deyişle ise model “yalan söyleyebilir” çünkü bunu yapmanın kendisine olumlu yönde geri dönüşü olacağını öğrenmiştir.
Halüsinasyon ile karıştırılmamalı
Bu yalanları ChatGPT'nin eski sürümlerindeki halüsinasyonlar veya sahte alıntılar gibi bilindik sorunlarla karıştırmamak gerek. Önceki modeller, bilmedikleri konuda veya kusurlu muhakeme nedeniyle istemeden yanlış bilgi ürettiğinde halüsinasyonlar ortaya çıkıyordu.
Buna karşılık, ödül korsanlığı, o1 modeli öncelik vermek üzere eğitildiği sonuçları en üst düzeye çıkarmak için stratejik olarak yanlış bilgi sağladığında gerçekleşiyor. Yani model, kasıtlı olarak yalan söylemeyi seçiyor.
Bunun yanı sıra, o1 modeli yalnızca bilgi hatalarıyla sınırlı değil. Model, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer silahlar gibi tehlikeli alanlarda “orta” düzeyde bir risk taşıyor. Yapay zeka, bu tür tehditleri üretmek için gerekli laboratuvar becerilerine sahip olmasa da, uzmanlara planlama konusunda önemli bilgiler sağlayabiliyor.
En nihayetinde ise hem Apollo hem de OpenAI, bu sorundan büyük bir endişe duymuyor. Aksine bu tür tespitlerin şimdi yapılıyor olmasına olumlu bakıyorlar. Zira o1 veya diğerlerinin günümüzde toplumsal riskler oluşturan eylemlerde bulunamayacağı belirtiliyor. Ancak bu endişeleri şimdi bulmak, gelecekte, daha gelişmiş modellerde bulmaktan daha iyi. Böylece bu sorunlar AGI’ye giden yolda erkenden düzeltilerek olası bir “Terminatör” kıyametinden uzaklaşılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...