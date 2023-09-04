Huawei’den ABD’ye gövde gösterisi: Mate 60 Pro ve işlemcisi

Kirin 9000S, Huawei, ABD ve Çin
ABD’nin Çin’in yarı iletken endüstrisine yönelik uyguladığı yaptırımlar bir süredir artarak devam ediyor. ABD, Hollanda ve Japonya’yı da uygulanan yaptırımlara çekerek Çin’in yüksek teknolojili yonga üretim becerisini büyük ölçüde kısıtlamıştı. Elbette çoğu elektronik bileşen veya eşya için Çin, çipler veya bu çipleri yapabilecek malzemeleri tedarik edebiliyor ancak örneğin entegre devreler yapmak için yarı iletken cihaz imalatında kullanılan litografi teknolojisi EUV’ye (Aşırı ultraviyole litografi) erişmek ülke için mümkün değil. Bu durum Çin’in yapay zeka, askeri ve kuantum bilişimi alanını doğrudan hedefliyor. Ek olarak Huawei gibi ambargo altında bulunan Çin’li firmaları da etkiliyor.
Huawei'nin HiSilicon Kirin 9000S'i, şirketin kendi TaiShan mikro mimarisine dayanan dört yüksek performanslı çekirdek ve dört enerji tasarruflu çekirdekle birlikte çalışan Maleoon 910 grafik işlem birimini içeriyor. CPU ve GPU çekirdekleri, HiSilicon'un SoC'lerinin önceki nesillerinde yer alan Arm çekirdeklerinin frekanslarına kıyasla nispeten düşük saatlerde çalışıyor.
Bir dönüm noktası
Bu düşük frekanslar ise SMIC'in Huawei ve Çin'in yüksek teknoloji endüstrisi için bir atılım olabilecek, duyurulmamış 2. nesil 7nm üretim sürecinde üretmesi ile açıklanabilir. TechInsights bu üretim teknolojisini SMIC'in 2. nesil üretim düğümü olarak adlandırsa da, devlet kontrolündeki Global Times, Çin'in döküm şampiyonunun Kirin 9000S'i yapmak için 5nm sınıfı üretim teknolojisini kullandığını iddia ediyor. Ancak iki taraf da, bir zamanlar SMIC'in N+2'si olarak bilinen aynı şeyi tanımlıyor gibi görünüyor.
Takvimler 2020’yi gösterdiğinde SMIC, N+2 üretim teknolojisinden kısaca bahsetmişti. O zamanlar bu üretim süreci, TSMC'nin N7'sine (7nm sınıfı bir üretim süreci) düşük maliyetli bir alternatif olarak adlandırılan N+1'in evrimsel bir adımı gibi görünüyordu. Ancak SMIC, 7 ve 5 nm sınıfı düğümlerde çip ürettiğini hiçbir zaman doğrulamadı. Ancak Bitcoin madenciliğinde kullanılan SMIC ürünleri firmanın 7nm üretimini kanıtlıyor.
Huawei'nin HiSilicon şirketi, TSMC'nin öncü üretim teknolojilerini benimseyen Çin'in en başarılı çip tasarımcısıydı. Huawei'nin 2020'de Amerikan teknolojilerine erişimini kaybetmesinin ardından HiSilicon artık dünyanın en büyük fason çip üreticisiyle çalışamaz hale geldi ve şimdi, ana şirketin SMIC'in üretim süreçlerini ilerletmesine yardımcı olduğuna inanılıyor. Eğer durum buysa, Kirin 9000S bu iş birliğinin ilk meyvesi diyebiliriz.
Son olarak, Mate 60 Pro sessiz sedasız duyurulsa da telefonun çıkış yaptığı tarih aralığı ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo'nun Çin'i ziyaret ettiği döneme denk geliyor. Raimondo, Çin'in ülkedeki ABD meşeili firmalara karşı eşit davranmadığını ve bu durumu yetkililere ilettiğini kısa bir süre önce açıkladı. Dolayısıyla Mate 60 Pro ve Kirin 9000S'in çıkışına sadece sessiz sedasız demek doğru olmayacaktır. Zira bu, Çin'in kendi üretim teknolojilerine ağırlık verdiğini gösteriyor.Kaynakça https://www.cnbc.com/2023/09/03/us-commerce-secretary-gina-raimondo-says-she-didnt-pull-any-punches-during-recent-visit-to-china.html https://www.tomshardware.com/news/huaweis-new-mystery-7nm-chip-from-chinese-fab-defies-us-sanctions https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3233166/while-under-us-sanctions-where-did-huawei-get-advanced-chips-its-latest-mate-60-pro-smartphone?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1693623447-1 https://www.globaltimes.cn/page/202308/1297277.shtml Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.