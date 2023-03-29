Akıllı telefon pazarında değişim rüzgarı: Vivo ve iQOO birleşiyor

Vivo elini güçlendirebilir
Bildirilenlere göre Vivo ve iQOO, geçmişte Ar-Ge, tedarik zinciri ve medya tedariki gibi çeşitli kaynakları paylaştı. Ancak her iki şirket planlama, medya stratejisi ve e-ticaret gibi alanlarda bağımsız olarak faaliyet gösterdi. Şimdi sektöre yakın kaynaklar, iQOO'nun marka bilinci oluşturma ve çevrimiçi iş ekiplerinin Vivo çatısı altında birleşeceğini söylüyor.
Konuya başka bir taraftan bakacak olursak CINNO Research'ün son verileri, Ocak ayında Çin akıllı telefon pazarında sert bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Bu düşüşten en az etkilenen isim Xiaomi olurken, OPPO, Honor ve Vivo yılın aynı dönemine kıyasla %13,5, %19,2 ve %23,5'lik negatif büyüme kaydetti.
Bu nedenle iQOO'nun Vivo'ya dahil olması, şirketin kaynaklarını sağlamlaştırmasına ve pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirmesine yardımcı olabilir. Ancak bu gelişmenin iki markanın ileriye dönük ürün ve marka stratejilerini nasıl etkileyeceği bilinmiyor. Nitekim her iki şirket konu hakkında resmi bir açıklamada bulunmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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