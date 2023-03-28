Oppo ve OnePlus yalanladı: Avrupa pazarından çekilmiyor

Tam Boyutta Gör Bir süredir Oppo ve OnePlus'ın Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda ve Fransa da dahil olmak üzere önemli Avrupa pazarlarından çekileceğini öne süren söylentiler dolaşmaya başladı. Bu bağlamda birden fazla iddia, her iki şirketin de Nokia ile devam eden patent anlaşmazlığına işaret ediyordu. Şimdi Oppo ve OnePlus, bu iddialara yanıt verdi.

Oppo ve OnePlus Avrupa pazarından çekilmiyor

Yapılan duyuruda OnePlus Halkla İlişkiler Müdürü James Patterson, söylentilerin doğru olmadığını belirterek ''OnePlus, Avrupa ve İngiltere'den çıkmayacak ve yerel pazarlarda istikrarlı operasyonlarını sürdürecek. Ayrıca Avrupa'ya yatırım yapmaya ve kullanıcılarına daha yenilikçi ürün ve çözümler sunmaya devam edecek.'' dedi.

Yeni paylaşımın hemen ardından Oppo ise, ''2023'e Avrupa'da çeşitli ürünlerin başarılı lansmanları ile harika bir başlangıç ​​yaptık ve yılın geri kalanında piyasaya sürülecek bir dizi ürünümüz var. Her zaman olduğu gibi Oppo, ilerleyen zamanlarda kullanıcılar için daha yenilikçi ürünler ve sınıfının en iyisi hizmeti sunmaya devam edecek.'' açıklamasında bulundu.

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Paylaşılan bilgilerin ışığında, her iki üretici de söylentilerin gerçek olmadığını doğruladı diyebiliriz. Ancak Oppo, yalnızca bu yıl için planlarından bahsettiği için, kesin bir sonuca varmak doğru değil. Bu nedenle konu hakkındaki belirsizliğin bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.

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