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    Anlık Bildirim

    Oppo ve OnePlus yalanladı: Avrupa pazarından çekilmiyor

    Oppo ve OnePlus, Nokia ile devam eden anlaşmazlık nedeniyle bazı Avrupa ülkelerinden çekileceği iddialarına yanıt verdi. İşte her iki akıllı telefon devinden gelen açıklama.
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    Oppo ve OnePlus yalanladı: Avrupa pazarından çekilmiyor Tam Boyutta Gör
    Bir süredir Oppo ve OnePlus'ın Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda ve Fransa da dahil olmak üzere önemli Avrupa pazarlarından çekileceğini öne süren söylentiler dolaşmaya başladı. Bu bağlamda birden fazla iddia, her iki şirketin de Nokia ile devam eden patent anlaşmazlığına işaret ediyordu. Şimdi Oppo ve OnePlus, bu iddialara yanıt verdi.

    Oppo ve OnePlus Avrupa pazarından çekilmiyor

    Yapılan duyuruda OnePlus Halkla İlişkiler Müdürü James Patterson, söylentilerin doğru olmadığını belirterek ''OnePlus, Avrupa ve İngiltere'den çıkmayacak ve yerel pazarlarda istikrarlı operasyonlarını sürdürecek. Ayrıca Avrupa'ya yatırım yapmaya ve kullanıcılarına daha yenilikçi ürün ve çözümler sunmaya devam edecek.'' dedi. 

    Yeni paylaşımın hemen ardından Oppo ise, ''2023'e Avrupa'da çeşitli ürünlerin başarılı lansmanları ile harika bir başlangıç ​​yaptık ve yılın geri kalanında piyasaya sürülecek bir dizi ürünümüz var. Her zaman olduğu gibi Oppo, ilerleyen zamanlarda kullanıcılar için daha yenilikçi ürünler ve sınıfının en iyisi hizmeti sunmaya devam edecek.'' açıklamasında bulundu.

    Paylaşılan bilgilerin ışığında, her iki üretici de söylentilerin gerçek olmadığını doğruladı diyebiliriz. Ancak Oppo, yalnızca bu yıl için planlarından bahsettiği için, kesin bir sonuca varmak doğru değil. Bu nedenle konu hakkındaki belirsizliğin bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 22 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

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    ahmetkaraci 1 gün önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 1 gün önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 1 gün önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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