Oppo ve OnePlus yalanladı: Avrupa pazarından çekilmiyor

Oppo ve OnePlus Avrupa pazarından çekilmiyor
Yapılan duyuruda OnePlus Halkla İlişkiler Müdürü James Patterson, söylentilerin doğru olmadığını belirterek ''OnePlus, Avrupa ve İngiltere'den çıkmayacak ve yerel pazarlarda istikrarlı operasyonlarını sürdürecek. Ayrıca Avrupa'ya yatırım yapmaya ve kullanıcılarına daha yenilikçi ürün ve çözümler sunmaya devam edecek.'' dedi.
Yeni paylaşımın hemen ardından Oppo ise, ''2023'e Avrupa'da çeşitli ürünlerin başarılı lansmanları ile harika bir başlangıç yaptık ve yılın geri kalanında piyasaya sürülecek bir dizi ürünümüz var. Her zaman olduğu gibi Oppo, ilerleyen zamanlarda kullanıcılar için daha yenilikçi ürünler ve sınıfının en iyisi hizmeti sunmaya devam edecek.'' açıklamasında bulundu.
Paylaşılan bilgilerin ışığında, her iki üretici de söylentilerin gerçek olmadığını doğruladı diyebiliriz. Ancak Oppo, yalnızca bu yıl için planlarından bahsettiği için, kesin bir sonuca varmak doğru değil. Bu nedenle konu hakkındaki belirsizliğin bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)