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    Akıllı telefon pazarında yükseliş başladı: Peki hangi marka lider?

    Pazar araştırma şirketi Canalys, akıllı telefon pazarı için Avrupa pazarına ait 2024 verilerini paylaştı. Listede Samsung ve Apple'ın liderliği sürüyor. İşte detaylar
    Akıllı telefon pazarında yükseliş başladı: Peki hangi marka lider Tam Boyutta Gör
    Pazar araştırma firması Canalys, Avrupa akıllı telefon pazarına dair 2024 yılına ait verileri paylaştı. Dört yıl süren düşüşün ardından pazar %5 büyüme kaydederken, toplam sevkiyat 136 milyon cihaza ulaştı. Amiral gemisi telefonlar ((800 dolar ve üzeri) ise, bu toplam satışların %30'unu oluşturdu. İşte 2024 yılında Avrupa'da en çok satan markalar...

    Apple yükselirken Samsung zirvede

    Canalys verilerine göre Samsung, Avrupa'da liderliğini sürdürdü. Apple ise dördüncü çeyrekte güçlü bir satış performansı gösterdi. Ancak Apple Intelligence eksikliği iPhone 16 başta olmak üzere satış hedeflerini sınırlamış durumda. 2024 genelinde Samsung’un satışları %6 artarken, Apple %1’lik bir büyüme kaydetti.

    Xiaomi'ye gelirsek, üçüncü sıradaki yerini korudu ve Redmi, Poco ve Xiaomi markalı telefon sevkiyatlarında önemli bir değişim yaşanmadı. Motorola, yıllık bazda %26’lık büyüme oranıyla dikkat çekerken, Oppo da (OnePlus dahil) %13’lük bir artış yakaladı. Öte yandan, Avrupa pazarında premium cihaz sevkiyatları rekor seviyeye ulaştı.

    - 2024 sevkiyatları
    (milyon)    		 2024
    pazar payı    		 2023 sevkiyatları
    (milyon)    		 2023
    pazar payı    		 Yıllık büyüme
    Samsung 46.4 34% 43.7 34% 6%
    Apple 34.9 26% 34.6 27% 1%
    Xiaomi 22.2 16% 22.2 17% 0%
    Motorola 8.0 6% 6.4 5% 26%
    Oppo 4.1 3% 3.7 3% 13%
    Others 20.5 15% 19.2 14% 7%
    Total 136.1 100% 129.8 100% 5%

    41 milyon premium model sevk edilirken, iPhone 13 ve iPhone 14 cihazları USB-C düzenlemesine kıyasla satışta kalmayı başardı. Bu aşamada nihai karardan önce telefonların perakende kanalına yönlendirildiği ve piyasada kalmaya devam ettiği belirtiliyor.

    Ancak kısıtlamalar bununla sınırlı değil. Avrupa Birliği, 20 Haziran’da yürürlüğe girecek Ekotasarım Direktifi ile üreticileri cihaz dayanıklılığı, kolay tamir edilebilirlik ve sürdürülebilir kaynak kullanımı konularında daha fazla sorumluluk almaya zorlayacak. Özellikle değiştirilebilir bataryaların zorunlu hale gelmesi ve yazılım desteğinin uzatılması, markaların donanım yerine hizmet ve kurumsal satış modellerine daha fazla odaklanmasına neden olabilir.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 10 saat önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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