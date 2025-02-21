Akıllı telefon pazarında yükseliş başladı: Peki hangi marka lider?

Apple yükselirken Samsung zirvede
Canalys verilerine göre Samsung, Avrupa'da liderliğini sürdürdü. Apple ise dördüncü çeyrekte güçlü bir satış performansı gösterdi. Ancak Apple Intelligence eksikliği iPhone 16 başta olmak üzere satış hedeflerini sınırlamış durumda. 2024 genelinde Samsung’un satışları %6 artarken, Apple %1’lik bir büyüme kaydetti.
Xiaomi'ye gelirsek, üçüncü sıradaki yerini korudu ve Redmi, Poco ve Xiaomi markalı telefon sevkiyatlarında önemli bir değişim yaşanmadı. Motorola, yıllık bazda %26’lık büyüme oranıyla dikkat çekerken, Oppo da (OnePlus dahil) %13’lük bir artış yakaladı. Öte yandan, Avrupa pazarında premium cihaz sevkiyatları rekor seviyeye ulaştı.
|-
|2024 sevkiyatları
(milyon)
|2024
pazar payı
|2023 sevkiyatları
(milyon)
|2023
pazar payı
|Yıllık büyüme
|Samsung
|46.4
|34%
|43.7
|34%
|6%
|Apple
|34.9
|26%
|34.6
|27%
|1%
|Xiaomi
|22.2
|16%
|22.2
|17%
|0%
|Motorola
|8.0
|6%
|6.4
|5%
|26%
|Oppo
|4.1
|3%
|3.7
|3%
|13%
|Others
|20.5
|15%
|19.2
|14%
|7%
|Total
|136.1
|100%
|129.8
|100%
|5%
41 milyon premium model sevk edilirken, iPhone 13 ve iPhone 14 cihazları USB-C düzenlemesine kıyasla satışta kalmayı başardı. Bu aşamada nihai karardan önce telefonların perakende kanalına yönlendirildiği ve piyasada kalmaya devam ettiği belirtiliyor.
Ancak kısıtlamalar bununla sınırlı değil. Avrupa Birliği, 20 Haziran’da yürürlüğe girecek Ekotasarım Direktifi ile üreticileri cihaz dayanıklılığı, kolay tamir edilebilirlik ve sürdürülebilir kaynak kullanımı konularında daha fazla sorumluluk almaya zorlayacak. Özellikle değiştirilebilir bataryaların zorunlu hale gelmesi ve yazılım desteğinin uzatılması, markaların donanım yerine hizmet ve kurumsal satış modellerine daha fazla odaklanmasına neden olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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