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    Akıllı telefon satışları son 10 yılın en düşüğünde

    Akıllı telefon pazarı son 10 yılın en kötü dördüncü çeyreğini geçirdi. Geçen yıl son çeyrekte yüzde 17 düşüş yaşanırken yıl genelinde de yüzde 11 düşüş görüldü. 
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    Akıllı telefon Tam Boyutta Gör
    Son yılların en ağır ekonomik krizi devam ederken teknoloji sektörleri de talepte rekor düşüşler yaşıyor. Pek çok sektör belki de tarihindeki en düşük gelir seviyesine ulaşmış durumda.

    Akıllı telefon pazarı dibe vurdu

    Geçen yılın dördüncü çeyrek analizlerine göre akıllı telefon pazarı 270 milyon civarında satış yaptı ve yıllık yüzde 17 düşüş yaşadı. Böylece son 10 yılın en kötü dördüncü çeyreği görülmüş oldu.

    Apple yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen pazar payını yüzde 25 seviyesine çıkardı ve geçen yıl aynı dönemde olduğu gibi liderliğini korudu. Samsung da 1 puan yükselerek yüzde 20 pazar payı elde etti. Çinli üreticilerin ise bu dönemde geriledikleri görüldü.

    2022 yılı genelinde ise yüzde 11 düşüşle 1.2 milyarın altında bir sevkiyat gerçekleştirildi. Samsung toplam pazar payını yüzde 22 seviyesine çıkarmayı başardı. Apple ise yüzde 19 seviyesine yükseldi. Çinli üreticiler yine yıl genelinde de düşüşteydi.

    Bu yıl da ekonomik koşullarda büyük iyileşmeler beklenmiyor ancak Asya tarafında özellikle turizmin etkisiyle bir miktar toparlanma olabilir. Bunun da yaz aylarından sonra etkisini göstermesi muhtemel.

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