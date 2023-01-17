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    Samsung Galaxy S23 ana kamerası belli oldu

    Samsung Galaxy S23 amiral gemisi serisinde özellikle Galaxy S23 Ultra modelinde kullanılacak olan ana sensör belli oldu gibi. Samsung en iyi 200MP sensörünü geliştirmiş durumda. 
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    Galaxy S23 Tam Boyutta Gör
    Tanıtımına artık kısa bir süre kalan Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S23 için yavaş yavaş resmi bileşen tanıtımları da başladı. İlk olarak kamera tarafında kullanılacak muhtemel sensör gün yüzüne çıktı.

    200MP Samsung ISOCELL HP2 geliyor

    Samsung ISOCELL HP2 adıyla duyurulan yeni 200MP çözünürlüğündeki sensör 1/1.3 optik formatında ve 0.6 milimetre piksel büyüklüğüne sahip. Böylece kamera adasında önemli bir çıkıntı oluşmuyor.

    Tetra2pixel teknolojisi sayesinde 50MP veya 12.5MP çözünürlüğünde daha detaylı görüntüler elde edilebiliyor. 8K videolar için sensör 50MP moduna geçerek kırpılmaları en aza indiriyor ve sinematik videolar ortaya çıkmasını sağlıyor.

    Yine ilk kez 50MP çözünürlüğündeki bir sensörde analog sinyali iki farklı değere dönüştürerek daha kaliteli görseller elde eden DSG teknolojisi yer alıyor. Tek deklanşörde farklı ISO seviyelerini birleştiren Smart-ISO Pro, 4K 60fps video, tüm pikselleri kullanarak düşük ışıklı ortamlarda gelişmiş odaklama yapan Super QPD, parlak ortamlarda bozulmaları engelleyen Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG) diğer teknolojiler arasında.

    Samsung ISOCELL HP2 sensörünün hacimli üretime başladığı belirtiliyor ancak henüz hangi telefonda kullanılacağı resmen açıklanmadı. Daha önce gündeme gelen bilgiler Galaxy S23 Ultra modelinin yeni bir 200MP sensör kullanacağını gösteriyordu. Hatta fotoğraf boyutları da 40MB seviyesine kadar çıkabiliyor. Bu bakımdan ISOCELL HP2 en yakın aday.

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