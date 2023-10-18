Akıllı telefon satışlarında büyük düşüş: Pazar doygunluğa ulaştı mı?

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Akıllı telefon pazarının son yıllarda doygunluğa ulaştığını ve insanların satın alma alışkanlıklarından dolayı da gerilediği yönünde birçok rapor yer alıyor. Bu raporlara bir yenisi de Counterpoint Research'ten geldi.

Şirket, bu yılın 3. çeyreğine dair akıllı telefon pazarının performansını açıkladı ve pazarın beklenildiği gibi küresel düzeyde yavaşladığını gösterdi. Sevkiyatlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında bir düşüş kaydetti. Bu düşüşe, 2023 yılının 3. çeyrek bazında bakıldığında ise daha belirgin bir hal aldığı görülüyor.

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Ancak, olumlu bir not olarak, 2023 yılının 2. çeyreğine göre yüzde 2'lik bir büyüme kaydedildi, bu da geleceğe dair umut vaat ediyor. Counterpoint, bu düşüşün nedenini tüketici talebindeki yavaşlamaya bağlıyor. Ancak şirket, Eylül çeyreğinde ivmenin toparlanacağını ve bu olumlu gelişmenin iPhone 15 serisinin, Hindistan'daki festival sezonunun, Çin'deki 11.11 satışlarının ve tatil sezonunun etkisiyle yıl sonuna kadar sürmesini bekliyor.

Counterpoint'e göre, Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölgesi, 3. çeyrekte yıllık bazda büyüme kaydeden tek bölge oldu. Gelişmiş pazarlarda ise önemli düşüşler yaşandı, ancak 4. çeyrekte satışlarda toparlanma bekleniyor.

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Rapora göre, Samsung, yüzde 20 pazar payı ile 3. çeyrekte küresel akıllı telefon pazarının lideri oldu. Şirketin A serisi cihazları satışlarda belirleyici bir rol oynadı. Ayrıca, beşinci nesil katlanabilir cihazlar arasında Flip 5, Fold 5'ten daha fazla satış yaparak karma bir sonuç aldı. Apple ise, iPhone 15 serisinin sınırlı bulunabilirliğine rağmen yüzde 16 pazar payı ile ikinci sırayı aldı. Xiaomi üçüncü sırada yer alırken, Vivo ve OPPO sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada yer aldı. Bu üç Çinli marka, kendi ülkelerindeki konumlarını güçlendirmeye devam ederken, uluslararası genişlemeyi biraz azalttı.

Bu dönemde pazarın yüzde 34'lük bölümü, Honor, Huawei ve Transsion Group gibi diğer markalar tarafından elde edildi. Bu markalar yıllık bazda büyüme kaydederken, diğerleri 3. çeyrekte çift haneli bir daralma yaşadı.

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