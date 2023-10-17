Ookla, speedtest sonuçlarını paylaştı: iPhone 15 Pro Max hız rekoru kırdı!

Tam Boyutta Gör Ookla’nın son mobil performans raporu, ABD’deki operatörleri sundukları indirme ve yükleme hızları, tutarlılık ve daha fazlası açısından kıyaslıyor. Rapor, ayrıca ABD’deki en popüler akılı telefonların indirme ve yükleme hızı, gecikme süresi açısından 2023’ün üçüncü çeyreği itibarıyla nasıl bir sıralamaya sahip olduğunu da gösteriyor.

iPhone 15 Pro Max en yüksek maliyetli telefon 1 gün önce eklendi

İndirme hızına göre en hızlı akıllı telefonlar

Ookla’nın paylaştığı güncel verilere göre, iPhone 15 Pro Max, hücresel performans açısından 2023’ün en hızlı telefonları arasında birinci sırada. 2023’ün ikinci çeyreğindeki test sonuçları, 15 Pro Max’in ortalama 251.37 Mbps indirme hızıyla listedeki tüm cihazları geride bıraktığını gösteriyor. 15 Pro Max’i 227.41 Mbps indirme hızıyla 15 Pro takip ediyor. 15 Pro’ya en yakın cihaz 159.15 Mbps hız sunan Galaxy S23 Ultra. iPhone 14 Pro Max modelinin ise 127.83 Mbps indirme hızı sunduğu görülüyor.

iPhone 15 Pro Max’teki performans artışının ne kadarının cihazın donanımından kaynaklandığı, ne kadarının ağ iyileştirmesinden geldiği belli değil. Öte yandan 15 Pro ve 15 Pro Max, Qualcomm’un X70 modeminin %24’e kadar daha yüksek 5G hızları sunduğu biliniyor. İlginç olarak iPhone 15 ve 15 Plus modellerinde de aynı modem mevcut ancak Ookla’nın en yüksek indirme hızları listesinde yer almıyorlar.

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Ookla speedtest sonuçları: iPhone 15 Pro Max hız rekoru kırdı!