Ookla, speedtest sonuçlarını paylaştı: iPhone 15 Pro Max hız rekoru kırdı!

İndirme hızına göre en hızlı akıllı telefonlar
Ookla’nın paylaştığı güncel verilere göre, iPhone 15 Pro Max, hücresel performans açısından 2023’ün en hızlı telefonları arasında birinci sırada. 2023’ün ikinci çeyreğindeki test sonuçları, 15 Pro Max’in ortalama 251.37 Mbps indirme hızıyla listedeki tüm cihazları geride bıraktığını gösteriyor. 15 Pro Max’i 227.41 Mbps indirme hızıyla 15 Pro takip ediyor. 15 Pro’ya en yakın cihaz 159.15 Mbps hız sunan Galaxy S23 Ultra. iPhone 14 Pro Max modelinin ise 127.83 Mbps indirme hızı sunduğu görülüyor.
iPhone 15 Pro Max’teki performans artışının ne kadarının cihazın donanımından kaynaklandığı, ne kadarının ağ iyileştirmesinden geldiği belli değil. Öte yandan 15 Pro ve 15 Pro Max, Qualcomm’un X70 modeminin %24’e kadar daha yüksek 5G hızları sunduğu biliniyor. İlginç olarak iPhone 15 ve 15 Plus modellerinde de aynı modem mevcut ancak Ookla’nın en yüksek indirme hızları listesinde yer almıyorlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.