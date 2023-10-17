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    Ookla, speedtest sonuçlarını paylaştı: iPhone 15 Pro Max hız rekoru kırdı!

    Ookla'nın speedtest sonuçlarına göre indirme hızına göre en hızlı akıllı telefonlar arasında iPhone 15 Pro Max en üst sırada. Peki, hız testinde öne çıkan diğer modeller hangileri?
    ookla speedtest indirme hızına göre en hızlı telefonlar 2023 Tam Boyutta Gör
    Ookla’nın son mobil performans raporu, ABD’deki operatörleri sundukları indirme ve yükleme hızları, tutarlılık ve daha fazlası açısından kıyaslıyor. Rapor, ayrıca ABD’deki en popüler akılı telefonların indirme ve yükleme hızı, gecikme süresi açısından 2023’ün üçüncü çeyreği itibarıyla nasıl bir sıralamaya sahip olduğunu da gösteriyor.

    İndirme hızına göre en hızlı akıllı telefonlar

    Ookla’nın paylaştığı güncel verilere göre, iPhone 15 Pro Max, hücresel performans açısından 2023’ün en hızlı telefonları arasında birinci sırada. 2023’ün ikinci çeyreğindeki test sonuçları, 15 Pro Max’in ortalama 251.37 Mbps indirme hızıyla listedeki tüm cihazları geride bıraktığını gösteriyor. 15 Pro Max’i 227.41 Mbps indirme hızıyla 15 Pro takip ediyor. 15 Pro’ya en yakın cihaz 159.15 Mbps hız sunan Galaxy S23 Ultra. iPhone 14 Pro Max modelinin ise 127.83 Mbps indirme hızı sunduğu görülüyor.

    iPhone 15 Pro Max’teki performans artışının ne kadarının cihazın donanımından kaynaklandığı, ne kadarının ağ iyileştirmesinden geldiği belli değil. Öte yandan 15 Pro ve 15 Pro Max, Qualcomm’un X70 modeminin %24’e kadar daha yüksek 5G hızları sunduğu biliniyor. İlginç olarak iPhone 15 ve 15 Plus modellerinde de aynı modem mevcut ancak Ookla’nın en yüksek indirme hızları listesinde yer almıyorlar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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