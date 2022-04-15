OnePlus Ace doğrulandı, 21 Nisan’da geliyor

Oppo çatısı altına giren OnePlus markasının oyuncu odaklı olarak planladığı akıllı telefon modeli OnePlus Ace resmen doğrulandı. Basın görsellerini yayınlayan şirket 21 Nisan tarihinde lansman yapmaya hazırlanıyor.
OnePlus Ace özellikleri
- 6.7-inç Full HD+ AMOLED ekran
- Dimensity 8100 yonga seti
- LPDDR5 RAM
- UFS 3.1 depolama
- 50MP ana sensör
- 16MP ana sensör
- 4500mAh batarya
- 150W UltraDart hızlı şarj
OnePlus Ace akıllı telefon modeli büyük bir ihtimalle realme GT Neo3 modelini temel alacak. Dış tasarım değişikliğe uğrarken bellek tarafında da daha yüksek konfigürasyonlara yer verilmiş. 21 Nisan tarihinde Çin’de resmiyet kazanacak olan akıllı telefon sonraki dönemde global pazara açılacak.
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ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler