OnePlus Ace doğrulandı, 21 Nisan’da geliyor

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Oppo çatısı altına giren OnePlus markasının oyuncu odaklı olarak planladığı akıllı telefon modeli OnePlus Ace resmen doğrulandı. Basın görsellerini yayınlayan şirket 21 Nisan tarihinde lansman yapmaya hazırlanıyor.

OnePlus Ace özellikleri

6.7-inç Full HD+ AMOLED ekran

Dimensity 8100 yonga seti

LPDDR5 RAM

UFS 3.1 depolama

50MP ana sensör

16MP ana sensör

4500mAh batarya

150W UltraDart hızlı şarj

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OnePlus Ace akıllı telefon modeli büyük bir ihtimalle realme GT Neo3 modelini temel alacak. Dış tasarım değişikliğe uğrarken bellek tarafında da daha yüksek konfigürasyonlara yer verilmiş. 21 Nisan tarihinde Çin’de resmiyet kazanacak olan akıllı telefon sonraki dönemde global pazara açılacak.



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