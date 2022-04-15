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    OnePlus Ace doğrulandı, 21 Nisan’da geliyor

    OnePlus markasının biraz daha oyunculara yönelik olarak hazırladığı OnePlus Ace adındaki akıllı telefonu haftaya resmiyet kazanıyor. Bazı özellikler ortaya çıktı. 
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    OnePlus Ace
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    Oppo çatısı altına giren OnePlus markasının oyuncu odaklı olarak planladığı akıllı telefon modeli OnePlus Ace resmen doğrulandı. Basın görsellerini yayınlayan şirket 21 Nisan tarihinde lansman yapmaya hazırlanıyor. 

    OnePlus Ace özellikleri

    • 6.7-inç Full HD+ AMOLED ekran
    • Dimensity 8100 yonga seti
    • LPDDR5 RAM
    • UFS 3.1 depolama
    • 50MP ana sensör
    • 16MP ana sensör
    • 4500mAh batarya
    • 150W UltraDart hızlı şarj

    OnePlus Ace akıllı telefon modeli büyük bir ihtimalle realme GT Neo3 modelini temel alacak. Dış tasarım değişikliğe uğrarken bellek tarafında da daha yüksek konfigürasyonlara yer verilmiş. 21 Nisan tarihinde Çin’de resmiyet kazanacak olan akıllı telefon sonraki dönemde global pazara açılacak. 
     

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    A
    ahmet1905_47 21 saat önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 1 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 1 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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