Honor'dan yeni rekor: Akıllı telefon sevkiyatlarında liderlik koltuğuna oturdu

Huawei'in alt markalarından biri olan ve geçtiğimiz yıllarda bağımsız bir marka haline gelen Honor, Çin'de yeni bir başarıya imza attı. 2022'nin ikinci çeyreğini içeren yeni bir pazar araştırmasına göre küresel pazar payını arttırmak amacıyla yenilikçi ürünler piyasaya sürmeye devam eden akıllı cihaz üreticisi, Çin'de gerçekleştirilen akıllı telefon sevkiyatlarında liderliği ele geçirmeyi başardı.
Sevkiyat rakamları 15 milyonu geçti
Paylaşılan raporda yılın ilk çeyreğinde toplam 15 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştiren Honor, yüzde 205'lik devasa bir büyüme oranı yakaladı. Bu başarı ile toplam pazarın yüzde 20'sine hakim olmayı başaran şirket, sırasıyla 13.9 ve 13.8 milyon sevkiyat rakamlarına ulaşan OPPO ve Apple'ı geride bıraktı.
Bununla birlikte raporun devamında toplam 12.2 milyon sevkiyatla dördüncü sıraya yerleşen Vivo'yu, 10.6 milyonluk bir rakama ulaşan Xiaomi takip ediyor. Çin pazarında gerçekleştirilen sevkiyatlarda ise 2021'e kıyasla yüzde 18'lik bir düşüş görülürken, diğer markaların da dahil olması ile beraber toplam sevkiyat rakamı 75,6 milyona ulaştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.