Honor Magic 4 Lite tanıtıldı! İşte özellikleri

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Geçtiğimiz günlerde sızıntılarla karşımıza çıkan Honor Magic 4 Lite, bugün resmi olarak tanıtıldı. Sessiz sedasız bir şekilde piyasaya sürülen Honor Magic 4 Lite, görünüşe göre Honor X30'un güncellenmiş bir versiyonu. Gelin Honor Magic 4 Lite'ın tüm özelliklerine göz atalım.

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Honor Magic 4 Lite, Snapdragon 695 ile birlikte geliyor

Honor'un Google Play hizmetleri ile birlikte gelen yeni telefonu Honor Magic 4 Lite bugün tanıtıldı. Cihazın özelliklerine baktığımızda ilk olarak bizleri 6,81 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekran karşılıyor. 1080 x 2388 piksel çözünürlüğe sahip bu IPS LCD ekran aynı zamanda 120Hz yenileme hızı sunuyor. Ayrıca hemen üzerinde bir adet 16MP'lik selfie kamerası taşıyor.

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Arka tarafında 48MP'lik bir ana kamera barındıran Magic 4 Lite, bu kameranın yanında 2MP'lik bir derinlik sensörüne ve yine 2MP'lik bir makro sensöre yer veriyor. Elektriksel anlamda gücünü 4800mAh'lik bataryasından alan Honor Magic 4 Lite, bu batarya için 66W hızlı şarj desteği sunuyor. Bu sayede cihaz 30 dakikada %80 oranında şarj olabiliyor.

Performansını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 695 yonga setinden alan cihaz, 6GB RAM bellek ile bu işlemciyi destekliyor. Depolama tarafında 128GB'lik bir disk ile gelen cihaz mavi, gümüş ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip.

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Honor Magic 4 Lite özellikleri

Ekran: 6,81 inç, 120Hz yenileme, 1080 x 2388 piksel, IPS LCD

6,81 inç, 120Hz yenileme, 1080 x 2388 piksel, IPS LCD İşlemci: Snapdragon 695

Snapdragon 695 RAM: 6GB

6GB Depolama: 128GB

128GB Ön kamera: 16MP

16MP Arka kamera: 48MP + 2MP + 2MP

48MP + 2MP + 2MP Batarya: 4800mAh, 66W hızlı şarj desteği

4800mAh, 66W hızlı şarj desteği Renk: Mavi, gümüş ve siyah

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