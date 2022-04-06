Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor Magic 4 Lite tanıtıldı! İşte özellikleri

    Honor'un yeni orta segment modeli Honor Magic 4 Lite tanıtıldı. İşte Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 695 işlemciye sahip Honor Magic 4 Lite'ın tüm özellikleri.
    Oy Ver

    Honor Magic 4 Lite tanıtıldı! İşte özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz günlerde sızıntılarla karşımıza çıkan Honor Magic 4 Lite, bugün resmi olarak tanıtıldı. Sessiz sedasız bir şekilde piyasaya sürülen Honor Magic 4 Lite, görünüşe göre Honor X30'un güncellenmiş bir versiyonu. Gelin Honor Magic 4 Lite'ın tüm özelliklerine göz atalım.

    Honor Magic 4 Lite, Snapdragon 695 ile birlikte geliyor

    Honor'un Google Play hizmetleri ile birlikte gelen yeni telefonu Honor Magic 4 Lite bugün tanıtıldı. Cihazın özelliklerine baktığımızda ilk olarak bizleri 6,81 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekran karşılıyor. 1080 x 2388 piksel çözünürlüğe sahip bu IPS LCD ekran aynı zamanda 120Hz yenileme hızı sunuyor. Ayrıca hemen üzerinde bir adet 16MP'lik selfie kamerası taşıyor.

    Arka tarafında 48MP'lik bir ana kamera barındıran Magic 4 Lite, bu kameranın yanında 2MP'lik bir derinlik sensörüne ve yine 2MP'lik bir makro sensöre yer veriyor. Elektriksel anlamda gücünü 4800mAh'lik bataryasından alan Honor Magic 4 Lite, bu batarya için 66W hızlı şarj desteği sunuyor. Bu sayede cihaz 30 dakikada %80 oranında şarj olabiliyor.

    Performansını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 695 yonga setinden alan cihaz, 6GB RAM bellek ile bu işlemciyi destekliyor. Depolama tarafında 128GB'lik bir disk ile gelen cihaz mavi, gümüş ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip.

    Honor Magic 4 Lite tanıtıldı! İşte özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Honor Magic 4 Lite özellikleri

    • Ekran: 6,81 inç, 120Hz yenileme, 1080 x 2388 piksel, IPS LCD
    • İşlemci: Snapdragon 695
    • RAM: 6GB
    • Depolama: 128GB
    • Ön kamera: 16MP
    • Arka kamera: 48MP + 2MP + 2MP
    • Batarya: 4800mAh, 66W hızlı şarj desteği
    • Renk: Mavi, gümüş ve siyah
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 5 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 6 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 6 gün önce

    direk 10k

    LooF 6 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    MSI BRAVO 15 B5DD-022XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız