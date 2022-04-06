Honor Magic 4 Lite tanıtıldı! İşte özellikleri

Geçtiğimiz günlerde sızıntılarla karşımıza çıkan Honor Magic 4 Lite, bugün resmi olarak tanıtıldı. Sessiz sedasız bir şekilde piyasaya sürülen Honor Magic 4 Lite, görünüşe göre Honor X30'un güncellenmiş bir versiyonu. Gelin Honor Magic 4 Lite'ın tüm özelliklerine göz atalım.
Honor Magic 4 Lite, Snapdragon 695 ile birlikte geliyor
Honor'un Google Play hizmetleri ile birlikte gelen yeni telefonu Honor Magic 4 Lite bugün tanıtıldı. Cihazın özelliklerine baktığımızda ilk olarak bizleri 6,81 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekran karşılıyor. 1080 x 2388 piksel çözünürlüğe sahip bu IPS LCD ekran aynı zamanda 120Hz yenileme hızı sunuyor. Ayrıca hemen üzerinde bir adet 16MP'lik selfie kamerası taşıyor.
Arka tarafında 48MP'lik bir ana kamera barındıran Magic 4 Lite, bu kameranın yanında 2MP'lik bir derinlik sensörüne ve yine 2MP'lik bir makro sensöre yer veriyor. Elektriksel anlamda gücünü 4800mAh'lik bataryasından alan Honor Magic 4 Lite, bu batarya için 66W hızlı şarj desteği sunuyor. Bu sayede cihaz 30 dakikada %80 oranında şarj olabiliyor.
Performansını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 695 yonga setinden alan cihaz, 6GB RAM bellek ile bu işlemciyi destekliyor. Depolama tarafında 128GB'lik bir disk ile gelen cihaz mavi, gümüş ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip.
Honor Magic 4 Lite özellikleri
- Ekran: 6,81 inç, 120Hz yenileme, 1080 x 2388 piksel, IPS LCD
- İşlemci: Snapdragon 695
- RAM: 6GB
- Depolama: 128GB
- Ön kamera: 16MP
- Arka kamera: 48MP + 2MP + 2MP
- Batarya: 4800mAh, 66W hızlı şarj desteği
- Renk: Mavi, gümüş ve siyah
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa