Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Havacılıkta dijital devrim: Biniş kartları ve check-in işlemleri tarihe karışıyor

    Biniş kartının arandığı veya check-in yapıldığı günler geride kalıyor. Zira Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), “dijital seyahat belgesi” uygulamasını başlatıyor.
    Havacılıkta biniş kartları ve check-in işlemleri tarihe karışıyor Tam Boyutta Gör
    Havaalanında biniş kartını aramak ya da uçuş öncesi aceleyle check-in yapmak yakın gelecekte tarih olabilir. Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), havayolu taşımacılığını baştan sona değiştirecek dijital bir seyahat sistemi üzerinde çalışıyor. Planlanan bu devrim niteliğindeki değişiklikler, yolcuların tüm seyahat süreçlerini cep telefonları üzerinden yönetmesine olanak tanıyacak.

    Havacılık üç yıl içinde tamamen dijitalleşebilir

    ICAO'nun hazırladığı plana göre yolcular, artık pasaport bilgilerini dijital olarak saklayabilecek ve “dijital seyahat belgesi” (digital travel credential) sayesinde fiziksel belgeleri taşımaya ihtiyaç duymayacak. Uçuş rezervasyonu yapıldığında yolcunun telefonuna bir seyahat belgesi indirilecek ve tüm süreç boyunca otomatik olarak güncellenecek. Biniş kartı ya da ayrı bir check-in işlemi gerekmeyecek.

    Biyometrik teknolojiler de yeni sistemin bir ayağını oluşturacak. Yolcular, havaalanlarında yüz tanıma sistemiyle kimlik doğrulaması yaparak güvenlikten geçebilecek. Yüzleri tarandığında, havayolu sistemleri anında yolcunun geldiğini algılayacak ve uçağa biniş süreci otomatik olarak işleyecek.

    Bununla birlikte yeni dijital sistem yalnızca biniş sürecini değil, aktarmalı uçuşlarda yaşanan aksaklıkları da çözmeyi hedefliyor. Örneğin bir yolcu hava koşulları gibi dış etkenler nedeniyle aktarmalı uçuşunu kaçırırsa, telefonuna otomatik olarak yeni uçuş bilgileri gönderilecek. Yolcu hiçbir ek işlem yapmadan yeni uçağa binebilecek.

    Öte yandan planların başarıyla uygulanabilmesi için havaalanlarında yüz tanıma teknolojisi ve pasaportun mobil cihazdan okunabilmesi gibi altyapı iyileştirmelerine ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor. Eğer her şey planlandığı gibi giderse, bu dijitalleşme hamlesi önümüzdeki üç yıl içinde dünya genelinde uygulanabilir hale gelecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 1 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 3 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    karizmatik erkek isimleri seni sevmemin 200 nedeni kopyala mortal shell türkçe yama american express kart türkiye"de geçerli mi altuğ güneş kimdir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7 Pro
    POCO X7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI SWORD 17
    MSI SWORD 17
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum