Akıllı telefonlarda yeni dönem: 32GB RAM standart oluyor

Bir sonraki telefonunuz 32GB RAM'e sahip olabilir
Bildiğiniz üzere 24GB RAM'e sahip akıllı telefonlar söz konusu olduğunda bunun bazı durumlarda faydalı olabileceğini belirtmiştik. Niketim katlanabilir telefonlar, hem üretkenlik hem de çoklu görev yetenekleri nedeniyle daha fazla belleğe ihtiyaç duyuyor. Ayrıca oyun telefonlarında da benzer bir durum söz konusu.
Günümüzde ise OnePlus Ace Pro 2, REDMAGIC 8S Pro ve Realme GT 5 gibi modeller halihazırda 24GB RAM gibi oldukça yüksek bir RAM kapasitesi sunuyor. Ancak Çin'den gelen yeni bir rapor, yepyeni bir standardın yolda olduğunu ortaya çıkardı. Aktarıldığı kadarıyla 32 GB RAM'li telefonlar için ilk testler başladı.
24GB RAM'li telefonların bile henüz piyasada yeni olduğunu düşünürsek, Çinlilerin işi biraz abarttığını söylebiliriz. Ancak bu cihazların yakın zamanda sahne almayacağını belirtelim. Peki RAM kapasinde yaşanacak bu artış hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.