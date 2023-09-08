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    Akıllı telefonlarda yeni dönem: 32GB RAM standart oluyor

    Bir sonraki akıllı telefonunuz 32GB RAM'e sahip olabilir. Bildirilenlere göre 32 GB RAM'li telefonlar için ilk testler halihazırda başladı. Peki bu kapasite abartı mı? İşte detaylar
    Akıllı telefonlarda yeni dönem: 32GB RAM standart oluyor Tam Boyutta Gör
    Günümüzde akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş durumda. Dolayısıyla bu alanda sürekli olarak rekabetin arttığını ve yeni gelişmeler yaşandığını görüyoruz. Bunlardan ilki hızlı şarj teknolojileri olurken, geliştiriciler şimdi de odağını RAM kapasitesine çevirdi. Öyle ki 32GB RAM'e sahip telefonlar çok yakında standart haline gelebilir. 

    Bir sonraki telefonunuz 32GB RAM'e sahip olabilir

    Bildiğiniz üzere 24GB RAM'e sahip akıllı telefonlar söz konusu olduğunda bunun bazı durumlarda faydalı olabileceğini belirtmiştik. Niketim katlanabilir telefonlar, hem üretkenlik hem de çoklu görev yetenekleri nedeniyle daha fazla belleğe ihtiyaç duyuyor. Ayrıca oyun telefonlarında da benzer bir durum söz konusu. 

    Günümüzde ise OnePlus Ace Pro 2, REDMAGIC 8S Pro ve Realme GT 5 gibi modeller halihazırda 24GB RAM gibi oldukça yüksek bir RAM kapasitesi sunuyor. Ancak Çin'den gelen yeni bir rapor, yepyeni bir standardın yolda olduğunu ortaya çıkardı. Aktarıldığı kadarıyla 32 GB RAM'li telefonlar için ilk testler başladı. 

    24GB RAM'li telefonların bile henüz piyasada yeni olduğunu düşünürsek, Çinlilerin işi biraz abarttığını söylebiliriz. Ancak bu cihazların yakın zamanda sahne almayacağını belirtelim. Peki RAM kapasinde yaşanacak bu artış hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 2 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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