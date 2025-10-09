iQOO 15’in tanıtım tarihi resmen açıklandı: İşte beklenenler

iQOO 15 geliyor
iQOO, uzun süredir gündemde olan iQOO 15'in 20 Ekim'de Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek etkinlikte tanıtılacağını açıkladı. Lansman yerel saatle 19:00'da başlayacak. Ayrıca marka, lansman duyurusuyla birlikte cihazın renk seçeneklerini de paylaştı. iQOO 15, Çin pazarında dört farklı renk seçeneğiyle sunulacak ve bu seçeneklerden biri renk değiştiren arka kapağa sahip olacak.
Oyun performansına odaklanacak modelde ayrıca Q3 oyun çipi yer alacak. iQOO 15, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla suya ve toza dayanıklı olacak. Bunun yanında kablosuz şarj desteği de bulunacak. Cihazın Çin dışındaki lansman tarihi henüz paylaşılmadı ancak uluslararası tanıtımın aralık ayı başlarında gerçekleşmesi bekleniyor.
20 Ekim etkinliği, yalnızca iQOO 15'i değil, aynı zamanda Snapdragon 8s Gen 3 işlemcili iQOO Pad5e tablet, iQOO Watch GT 2 akıllı saat ve iQOO TWS 5 kulaklık modellerini de kapsayacak.
