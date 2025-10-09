iQOO 15’in tanıtım tarihi resmen açıklandı: İşte beklenenler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Vivo'nun alt markalarından iQOO, yeni amiral gemisi telefonu iQOO 15 serisi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Daha önce telefonların bazı kilit özellikleri netleşmişti. Son olarak iQOO 15'in tanıtım tarihi ve renk seçenekleri paylaşıldı.

iQOO 15 geliyor

iQOO, uzun süredir gündemde olan iQOO 15'in 20 Ekim'de Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek etkinlikte tanıtılacağını açıkladı. Lansman yerel saatle 19:00'da başlayacak. Ayrıca marka, lansman duyurusuyla birlikte cihazın renk seçeneklerini de paylaştı. iQOO 15, Çin pazarında dört farklı renk seçeneğiyle sunulacak ve bu seçeneklerden biri renk değiştiren arka kapağa sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Henüz tam teknik özellikler açıklanmasa da iQOO, daha önce yaptığı paylaşımlarda telefonun Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alacağını doğrulamıştı. Cihazın 6.85 inç boyutunda, 144 Hz yenileme hızına sahip 2K çözünürlüklü bir ekranla geleceği de kesinleşti. Bu muhtemelen OLED olacak.

Oyun performansına odaklanacak modelde ayrıca Q3 oyun çipi yer alacak. iQOO 15, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla suya ve toza dayanıklı olacak. Bunun yanında kablosuz şarj desteği de bulunacak. Cihazın Çin dışındaki lansman tarihi henüz paylaşılmadı ancak uluslararası tanıtımın aralık ayı başlarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Vivo ve iQOO’nun bu modelleri Android 16 güncellemesini almayacak 3 ay önce eklendi

20 Ekim etkinliği, yalnızca iQOO 15'i değil, aynı zamanda Snapdragon 8s Gen 3 işlemcili iQOO Pad5e tablet, iQOO Watch GT 2 akıllı saat ve iQOO TWS 5 kulaklık modellerini de kapsayacak.

